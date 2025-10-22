Мурашко рассказал о новых тенденциях в здравоохранении

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Медикам необходимо пересмотреть подход к долголетию и взгляд на старость, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение".

"Раньше мы рассматривали приоритет продления, продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс. Сегодня, по сути дела, приоритет - продолжительность здорового, здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора", — сказал он.

Министр здравоохранения также отметил важность данных о здоровье человека, полученных с помощью персональных медицинских помощников.

Мурашко рассказал, что раньше врачи получали информацию о пациенте только во время визитов в амбулаторно-поликлиническое звено или в ходе пребывания в стационаре, сегодня горизонт расширился.