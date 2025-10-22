Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о новых тенденциях в здравоохранении - РИА Новости, 22.10.2025
19:31 22.10.2025
Мурашко рассказал о новых тенденциях в здравоохранении
Мурашко рассказал о новых тенденциях в здравоохранении
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о новых тенденциях в здравоохранении

Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие

© РИА Новости / Александр Викулов | Перейти в медиабанкЛюди пожилого возраста занимаются хатха-йогой
Люди пожилого возраста занимаются хатха-йогой - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Александр Викулов
Перейти в медиабанк
Люди пожилого возраста занимаются хатха-йогой . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Медикам необходимо пересмотреть подход к долголетию и взгляд на старость, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время пленарного заседания конгресса "Национальное здравоохранение".
"Раньше мы рассматривали приоритет продления, продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормальный физиологический процесс. Сегодня, по сути дела, приоритет - продолжительность здорового, здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора", — сказал он.
Пожилые люди в парке - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Ректор Сеченовки описал путь к увеличению продолжительности жизни
7 октября, 04:53
Министр здравоохранения также отметил важность данных о здоровье человека, полученных с помощью персональных медицинских помощников.
Мурашко рассказал, что раньше врачи получали информацию о пациенте только во время визитов в амбулаторно-поликлиническое звено или в ходе пребывания в стационаре, сегодня горизонт расширился.
"Это позволяет фактически получать массу данных, определенные фитнес-трекеры позволяют получать данные о человеке, о состоянии его здоровья вне стен кабинета. И эти данные являются очень дорогим ресурсом для врача и для системы здравоохранения. Пренебрегать ими категорически на сегодняшний день нельзя. Поэтому данные, по сути дела, это новый стетоскоп, наши рентгены, главный диагностический комплекс", — добавил министр.
Уход за пожилой женщиной - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Врач рассказала, когда нужно задуматься о "здоровом долголетии"
29 июля, 16:14
 
