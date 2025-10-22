В России предложили создать туристическую сим-карту для иностранцев

СОЧИ, 22 окт - РИА Новости. Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти ПАО "МТС" Андрей Рего предложил создать российскую туристическую сим-карту, которую иностранцы смогут оформить для краткосрочных поездок по России - после изменения правил оформления сим-карт с 1 января 2025 года туристы сталкиваются с рядом сложностей, что делает поездки менее привлекательными.

"Для того, чтобы все-таки комфортно путешествовать на территории нашей страны, пользоваться роумингом объективно сейчас, как минимум, сложно - сейчас действует ограничение в части охлаждения сим-карт, которые попадают на территорию Российской Федерации, поэтому, конечно, выбирая возможности путешествовать с сим-картой родной и приехать и получить сим-карту от российского оператора связи многие абоненты готовы сделать выбор в пользу российских операторов", - сказал Рего на форуме "Спектр-2025".

"Наш временной период разделился до 1 января и после 1 января 2025 года. До 1 января любой иностранец мог приехать в Россию и оформить сим-карту практически за 10 минут, можно было это сделать даже в режиме онлайн. Конечно, мы это все прекрасно понимали, и операторы связи, и регуляторы - это приводило к низкой достоверности сведений об абонентах, и во многом, что явилось триггером таких законодательных изменений, услуги связи использовались для совершения противоправных действий", - добавил он.

Рего предложил создать туристическую карту с использованием сервиса ruID, куда иностранцы загружают данные и сдают упрощенную биометрию. Информация может верифицироваться при прохождении таможни. После этого турист посещает очно салон связи, где оператор с помощью ЕСИА мог бы подтвердить паспортные и биометрические данные.

"При получении ответов из данных государственных информационных систем, мы полагаем, что можно было бы предусмотреть определенный период действия этих сим-карт, пусть он будет ограничен по времени - здесь указан 14-дневный срок, но этот вопрос может дополнительно обсуждаться", - сказал вице-президент.