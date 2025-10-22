Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рублей.
Сейчас федеральный МРОТ равен 22 440 рублям до вычета НДФЛ. Он действует в регионах, которые не установили свое, более высокое значение.
"МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2 процента", — сказал на заседании заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.
Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона трудящихся россиян.
Сегодня Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года. Его ключевыми приоритетами стали достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности с учетом имеющихся вызовов, а также реализация нацпроектов.
