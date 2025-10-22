Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год
22.10.2025
Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год
Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год
Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда... РИА Новости, 22.10.2025
россия, дмитрий платыгин, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество, зарплата, экономика, финансы
Россия, Дмитрий Платыгин, Госдума РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество, Зарплата, Экономика, Финансы
Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год

МРОТ в следующем году превысит прожиточный минимум на 31,2 процента

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы
В здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
В здании Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, согласно которому с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рублей.

Сейчас федеральный МРОТ равен 22 440 рублям до вычета НДФЛ. Он действует в регионах, которые не установили свое, более высокое значение.

Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мишустин оценил проект федерального бюджета на 2026-2028 годы
21 октября, 18:36
"МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2 процента", — сказал на заседании заместитель министра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

Он отметил, что рост МРОТ в 2026 году составит 20,7 процента и достигнет 27 093 рублей. Это составляет 48 процентов от медианной заработной платы в России. По данным Росстата за 2024 год, она составила 56 443 рубля.
Документ внесен правительством в рамках бюджетного пакета. Реализация его положений будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 миллиона трудящихся россиян.
Сегодня Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года. Его ключевыми приоритетами стали достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности с учетом имеющихся вызовов, а также реализация нацпроектов.
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Проект бюджета на 2026 год
Россия Дмитрий Платыгин Госдума РФ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) Общество Зарплата Экономика Финансы
 
 
