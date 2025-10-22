Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год
17:20 22.10.2025 (обновлено: 17:52 22.10.2025)
Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год
Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год - РИА Новости, 22.10.2025
Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении с 1 января 2026 года минимального размера оплаты труда, равного 27 093... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:20:00+03:00
2025-10-22T17:52:00+03:00
общество
россия
госдума рф
мрот
экономика
бюджет
финансы
зарплата
россия
общество, россия, госдума рф, мрот, экономика, бюджет, финансы, зарплата
Общество, Россия, Госдума РФ, МРОТ, Экономика, Бюджет, Финансы, Зарплата
Госдума приняла в первом чтении проект о размере МРОТ на 2026 год

МРОТ в 2026 году превысит прожиточный минимум на 31,2 процента

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об установлении с 1 января 2026 года минимального размера оплаты труда, равного 27 093 рублей.

Сейчас федеральный МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета НДФЛ, при этом регионы могут устанавливать более высокое значение.

Посетитель и сотрудница в центре занятости населения Моя работа на улице Щепкина в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Как встать на биржу труда в 2025 году: пошаговая инструкция
Вчера, 19:41
«
"МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2 процента", — сказал замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин на заседании.
Он отметил, что рост МРОТ в 2026 году составит 20,7 процента и достигнет 27 093 рублей — это 48 процентов от медианной заработной платы. По данным Росстата за 2024 год, она составила 56 443 рубля.
Правительство внесло проект в рамках бюджетного пакета. Его принятие обеспечит повышение зарплаты около 4,6 миллиона работников.
Ранее в среду Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2026-2028 годы. Ключевые приоритеты законопроекта — достижение национальных целей, определенных президентом, выполнение соцобязательств перед россиянами, обеспечение потребностей обороны и безопасности страны с учетом имеющихся вызовов, реализация нацпроектов.
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Проект бюджета на 2026 год
13:49
 
ОбществоРоссияГосдума РФМРОТЭкономикаБюджетФинансыЗарплата
 
 
