Богомаз сообщил, когда восстановят рухнувший при ЧП мост в Брянской области

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мост, рухнувший на пассажирский поезд в результате подрыва украинскими диверсантами в Выгоничском районе Брянской области, планируется восстановить к началу 2026 года, рассказал губернатор Александр Богомаз в интервью РИА Новости.