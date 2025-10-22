Рейтинг@Mail.ru
Богомаз сообщил, когда восстановят рухнувший при ЧП мост в Брянской области
03:40 22.10.2025
Богомаз сообщил, когда восстановят рухнувший при ЧП мост в Брянской области
Богомаз сообщил, когда восстановят рухнувший при ЧП мост в Брянской области - РИА Новости, 22.10.2025
Богомаз сообщил, когда восстановят рухнувший при ЧП мост в Брянской области
Мост, рухнувший на пассажирский поезд в результате подрыва украинскими диверсантами в Выгоничском районе Брянской области, планируется восстановить к началу... РИА Новости, 22.10.2025
брянская область, москва, бобруйск, александр богомаз
Брянская область, Москва, Бобруйск, Александр Богомаз
Богомаз сообщил, когда восстановят рухнувший при ЧП мост в Брянской области

Богомаз: рухнувший при ЧП мост в Брянской области восстановят к началу 2026 года

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мост, рухнувший на пассажирский поезд в результате подрыва украинскими диверсантами в Выгоничском районе Брянской области, планируется восстановить к началу 2026 года, рассказал губернатор Александр Богомаз в интервью РИА Новости.
"Мост строят. Это федеральная дорога, то есть, не наша. Это управление дорог МоскваБобруйск. Тендер выиграла наша компания. По контракту срок строительства до 1 марта, но обещают сделать к Новому году. То есть, работы идут", - сказал Богомаз в ответ на вопрос о сроках строительства моста.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. В интервью РИА Новости на ПМЭФ Богомаз сообщал, что в результате происшествия погибли семь человек, еще 165 пострадали. Следственный комитет РФ квалифицировал это как теракт.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Богомаз назвал вес рухнувшего во время ЧП в Брянской области моста
24 июня, 10:06
 
Брянская область Москва Бобруйск Александр Богомаз
 
 
