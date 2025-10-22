Рейтинг@Mail.ru
В московском ТЦ "Матрица" произошло возгорание утеплителя - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/moskva-2049955264.html
В московском ТЦ "Матрица" произошло возгорание утеплителя
В московском ТЦ "Матрица" произошло возгорание утеплителя - РИА Новости, 22.10.2025
В московском ТЦ "Матрица" произошло возгорание утеплителя
Тление утеплителя произошло в одном из помещений в торговом центре "Матрица" на западе Москвы, возгорание ликвидировано, о пострадавших информации не поступало, РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T23:55:00+03:00
2025-10-22T23:55:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
https://ria.ru/20251022/rossiya-2049951648.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В московском ТЦ "Матрица" произошло возгорание утеплителя

Пожар произошел в ТЦ на западе Москвы, сведений о пострадавших не поступало

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Тление утеплителя произошло в одном из помещений в торговом центре "Матрица" на западе Москвы, возгорание ликвидировано, о пострадавших информации не поступало, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"В Главное управление МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре... На втором этаже трехэтажного административного здания (ТЦ "Матрица"), одном из помещений, где производится ремонт, в стене происходило тление утеплителя на площади двух квадратных метров. Принятыми мерами тление было ликвидировано... Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Эвакуация в здании не проводилась, отметили в ведомстве.
Взрыв на предприятии в челябинском Копейске - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Источник назвал возможную причину взрыва в челябинском Копейске
Вчера, 23:32
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала