В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей "добыл" перепелку
20:54 22.10.2025
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей "добыл" перепелку
В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей "добыл" перепелку
Манул Тимофей из Московского зоопарка "добыл" перепелку, палласов кот весит уже 5,9 килограмма и уверенно движется к целям зажировки
Кормление манула Тимофея из Московского зоопарка
Манул Тимофей из Московского зоопарка "добыл" перепелку, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. Эпичное сражение Тимоши с пакетом. А вы думали, быть манулом просто? Перепелка сама себя из пакета не достанет… Палласов кот весит уже 5,9 килограмма и уверенно движется к целям зажировки.
общество, московский зоопарк
Общество, Московский зоопарк
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка "добыл" перепелку, палласов кот весит уже 5,9 килограмма и уверенно движется к целям зажировки, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"Эпичное сражение Тимоши с пакетом. А вы думали, быть манулом просто? Перепелка сама себя из пакета не достанет… Сейчас манул весит уже 5,9 килограмма, уверенно движемся к ожидаемым к 6,5 килограмма", - говорится в сообщении, которое также сопровождается видео.
На видео показано, как манул пытается что-то достать из подвешенного к дереву бумажного пакета, его усилия увенчались успехом.
Отмечается, что сейчас у Тимофея увеличен рацион для успешной зажировки к зиме. Зоологи также соблюдают один голодный день в неделю, это необходимо для здоровья манула. Он получает пищу один-три раза в день, это зависит от размеров еды. Кормления и уборки у манула проводятся в разное время, чтобы не было привыкания и стресса от ожидания.
Детеныш мокасиновой змеи в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Московском зоопарке родились детеныши мокасиновой змеи
