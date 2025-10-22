В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей "добыл" перепелку

"Эпичное сражение Тимоши с пакетом. А вы думали, быть манулом просто? Перепелка сама себя из пакета не достанет… Сейчас манул весит уже 5,9 килограмма, уверенно движемся к ожидаемым к 6,5 килограмма", - говорится в сообщении, которое также сопровождается видео.

Отмечается, что сейчас у Тимофея увеличен рацион для успешной зажировки к зиме. Зоологи также соблюдают один голодный день в неделю, это необходимо для здоровья манула. Он получает пищу один-три раза в день, это зависит от размеров еды. Кормления и уборки у манула проводятся в разное время, чтобы не было привыкания и стресса от ожидания.