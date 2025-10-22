Рейтинг@Mail.ru
В Москве возбудили дело за нападение на контролера - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:42 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/moskva-2049888248.html
В Москве возбудили дело за нападение на контролера
В Москве возбудили дело за нападение на контролера - РИА Новости, 22.10.2025
В Москве возбудили дело за нападение на контролера
Уголовное дело за нападение на контролера возбудили в Москве, всего же с начала 2025 года возбуждены уже 30 таких дел, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T16:42:00+03:00
2025-10-22T16:42:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984948933_27:0:3666:2047_1920x0_80_0_0_c32518ed361e5f4d7f7d5a8fb9319121.jpg
https://ria.ru/20251022/chp-2049883570.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984948933_482:0:3211:2047_1920x0_80_0_0_22454f99a849fd31971f9ee98e65ccd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве возбудили дело за нападение на контролера

В Москве завели дело за нападение на контролера в трамвае

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили дорожно-патрульной службы в Москве
Автомобили дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили дорожно-патрульной службы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уголовное дело за нападение на контролера возбудили в Москве, всего же с начала 2025 года возбуждены уже 30 таких дел, сообщает столичный департамент транспорта.
"Восьмого октября контролер Организатора перевозок проверял факт оплаты проезда в трамвае маршрута. В ответ на просьбу предоставить документы пассажир Новиков Александр Сергеевич повел себя агрессивно и ударил инспектора по лицу. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отмечает дептранс, нападение на контролера - это преступление. Только с начала 2025 года возбуждено 30 уголовных дел за нападение на контролера.
"Штраф за безбилетный проезд - 2 тысячи рублей, за незаконное использование карты москвича - 4 тысячи рублей", - уточняется в сообщении.
Последствия ДТП с участием автобуса на пересечении улиц Комсомольская и Подбельского в Братске - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Братске пьяный мужчина угнал машину, чтобы уехать домой, и попал в ДТП
16:26
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала