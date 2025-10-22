https://ria.ru/20251022/moskva-2049888248.html
В Москве возбудили дело за нападение на контролера
В Москве возбудили дело за нападение на контролера
В Москве возбудили дело за нападение на контролера
Уголовное дело за нападение на контролера возбудили в Москве, всего же с начала 2025 года возбуждены уже 30 таких дел
В Москве возбудили дело за нападение на контролера
В Москве завели дело за нападение на контролера в трамвае
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уголовное дело за нападение на контролера возбудили в Москве, всего же с начала 2025 года возбуждены уже 30 таких дел, сообщает столичный департамент транспорта.
"Восьмого октября контролер Организатора перевозок проверял факт оплаты проезда в трамвае маршрута. В ответ на просьбу предоставить документы пассажир Новиков Александр Сергеевич повел себя агрессивно и ударил инспектора по лицу. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальное наказание - лишение свободы до 5 лет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как отмечает дептранс, нападение на контролера - это преступление. Только с начала 2025 года возбуждено 30 уголовных дел за нападение на контролера.
"Штраф за безбилетный проезд - 2 тысячи рублей, за незаконное использование карты москвича - 4 тысячи рублей", - уточняется в сообщении.