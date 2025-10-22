В Москве двое в масках убили мужчину

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Двое злоумышленников в масках убили мужчину на востоке Москвы, полицейские задержали подозреваемых, сообщает столичный главк МВД РФ.

Отмечается, что вечером 21 октября в полицию поступило сообщение о том, что в районе дома 38 на улице Уткина были слышны крики. Очевидцы сообщили, что двое мужчин нанесли множественные травмы гражданину.

"Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы территориального отдела полиции обнаружено тело гражданина 2000 года рождения с признаками насильственной смерти... оперативники, используя камеры наружного наблюдения, несмотря на средства маскировки, установили личности и задержали двоих подозреваемых 2003 и 2005 годов рождения, которые доставлены в территориальный отдел полиции", - говорится в канале ведомства в Max

Правоохранители установили, что двое злоумышленников на электровелосипедах и в масках приехали на место, где находился потерпевший. Они несколько раз ударили молодого человека, травмы оказались не совместимы с жизнью. После нападения они скрылись.

Как отметили в ведомстве, мотивом преступления послужили личные неприязненные отношения с погибшим.