ДТП с участием автобуса и автомобиля произошло на юго-востоке Москвы - 22.10.2025
15:47 22.10.2025
ДТП с участием автобуса и автомобиля произошло на юго-востоке Москвы
ДТП с участием автобуса и автомобиля произошло на юго-востоке Москвы
ДТП с участием автобуса и автомобиля произошло на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы автобус столкнулся с автомобилем

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Авария с участием автобуса и автомобиля произошла на улице Поречная на юго-востоке Москвы в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".
"Сегодня около 14.04 (мск - ред.) на улице Поречная, у дома 13 корпус 1, произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 957-го маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автобусом", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в результате ДТП в автобусе пострадавших нет.
