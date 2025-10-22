ДТП с участием автобуса и автомобиля произошло на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Авария с участием автобуса и автомобиля произошла на улице Поречная на юго-востоке Москвы в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мосгортранса".

"Сегодня около 14.04 (мск - ред.) на улице Поречная, у дома 13 корпус 1, произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 957-го маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автобусом", - рассказали в пресс-службе.