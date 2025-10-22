У торгового центра "Крылатский" в Москве нашли предмет, похожий на гранату

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Похожий на гранату предмет найден возле здания торгового центра "Крылатский" на западе Москвы, на место обнаружения опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В непосредственной близости от торгового центра "Крылатский" на Осеннем бульваре обнаружен предмет, похожий на гранату", - сказал собеседник агентства.