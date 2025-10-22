Рейтинг@Mail.ru
У торгового центра "Крылатский" в Москве нашли предмет, похожий на гранату
12:50 22.10.2025
У торгового центра "Крылатский" в Москве нашли предмет, похожий на гранату
2025-10-22T12:50:00+03:00
2025-10-22T12:50:00+03:00
происшествия
москва
москва
происшествия, москва
Происшествия, Москва
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Похожий на гранату предмет найден возле здания торгового центра "Крылатский" на западе Москвы, на место обнаружения опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В непосредственной близости от торгового центра "Крылатский" на Осеннем бульваре обнаружен предмет, похожий на гранату", - сказал собеседник агентства.
По его словам, опасная зона оцеплена, ожидается прибытие сапёров.
В центре Москвы нашли подозрительный предмет у жилого дома
28 марта, 16:20
В центре Москвы нашли подозрительный предмет у жилого дома
28 марта, 16:20
 
