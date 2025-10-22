https://ria.ru/20251022/moshenniki-2049931853.html
Ведущий экономист из Воронежа отдала мошенникам девять миллионов рублей
Ведущий экономист из Воронежа отправила мошенникам 9 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 22.10.2025
ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Ведущий экономист из Воронежа отправила мошенникам 9 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте, сообщили в УМВД России по региону.
"Ведущий экономист из Воронежа потеряла крупную сумму при попытке заработать на криптовалюте… в течение месяца потерпевшая оформила кредитную карту, заняла деньги у матери и перевела мошенникам более 9 миллионов 350 тысяч рублей", — сообщили в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области.
Женщина, работающая в крупной энергетической компании, познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, который представился криптоинвестором и предложил ей попробовать заработать. В начале было несколько успешных сделок, девушка даже вывела 12 долларов, а после она начала переводить крупные суммы.
"С ней постоянно был на связи "аналитик", который давал советы по сделкам. Когда женщина попыталась вывести средства, ей позвонил "сотрудник по безопасности", который потребовал пополнить счёт на 6 тысяч единиц цифровой валюты для подтверждения легальности операций", — добавили в УМВД.
По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
"мошенничество".