Рейтинг@Mail.ru
Ведущий экономист из Воронежа отдала мошенникам девять миллионов рублей - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/moshenniki-2049931853.html
Ведущий экономист из Воронежа отдала мошенникам девять миллионов рублей
Ведущий экономист из Воронежа отдала мошенникам девять миллионов рублей - РИА Новости, 22.10.2025
Ведущий экономист из Воронежа отдала мошенникам девять миллионов рублей
Ведущий экономист из Воронежа отправила мошенникам 9 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T20:27:00+03:00
2025-10-22T20:27:00+03:00
россия
воронеж
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/21/1512272199_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4dd370a89942f6b245bc5c1b99280937.jpg
https://ria.ru/20251022/zhitel-2049793935.html
россия
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151227/21/1512272199_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3bea5ab9eec9cb9d743bd9786fdd2634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воронеж, воронежская область
Россия, Воронеж, Воронежская область
Ведущий экономист из Воронежа отдала мошенникам девять миллионов рублей

В Воронеже экономист потеряла 9 млн рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 22 окт - РИА Новости. Ведущий экономист из Воронежа отправила мошенникам 9 миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте, сообщили в УМВД России по региону.
«

"Ведущий экономист из Воронежа потеряла крупную сумму при попытке заработать на криптовалюте… в течение месяца потерпевшая оформила кредитную карту, заняла деньги у матери и перевела мошенникам более 9 миллионов 350 тысяч рублей", — сообщили в Telegram-канале УМВД России по Воронежской области.

Женщина, работающая в крупной энергетической компании, познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, который представился криптоинвестором и предложил ей попробовать заработать. В начале было несколько успешных сделок, девушка даже вывела 12 долларов, а после она начала переводить крупные суммы.
"С ней постоянно был на связи "аналитик", который давал советы по сделкам. Когда женщина попыталась вывести средства, ей позвонил "сотрудник по безопасности", который потребовал пополнить счёт на 6 тысяч единиц цифровой валюты для подтверждения легальности операций", — добавили в УМВД.
По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество".
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Пожилой житель Москвы отдал аферистам более 30 миллионов рублей
Вчера, 11:33
 
РоссияВоронежВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала