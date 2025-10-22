Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 22.10.2025 (обновлено: 14:32 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/moshenniki-2049754825.html
Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых
Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых - РИА Новости, 22.10.2025
Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых
Мошенники пытаются обходить банковские блокировки, выводя похищенные деньги через знакомых и друзей жертв, сообщили РИА Новости в Т-Банке. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T08:08:00+03:00
2025-10-22T14:32:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049766370_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_a64afb1ca5f11006d8abda76f46dc7e8.jpg
https://ria.ru/20250808/moshenniki-2034053284.html
https://ria.ru/20250223/aferisty-2001060379.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049766370_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_33c37a5564c3b55ce74846b1f75ab223.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых

Т-Банк: мошенники начали выводить деньги через знакомых жертв

© Getty Images / juanma hacheМужчина со смартфоном и банковской картой
Мужчина со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Getty Images / juanma hache
Мужчина со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мошенники пытаются обходить банковские блокировки, выводя похищенные деньги через знакомых и друзей жертв, сообщили РИА Новости в Т-Банке.
"В результате объединения усилий банков, IT-компаний, операторов связи и регуляторов мошенникам стало в разы сложнее реализовывать классические схемы с выводом средств с банковского счета. Поэтому они начали искать новые способы для обхода ограничений. Например, с начала осени частота использования схем с вовлечением знакомых жертвы выросла почти на 60 процентов", — рассказали в банке.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян
8 августа, 03:06
То есть если раньше злоумышленники убеждали жертву отправить деньги напрямую на карту подставного человека, то теперь просят сделать это родственника или друга. Таким образом они стараются не привлекать внимания службы безопасности банка.
Но сами схемы обмана не меняются — мошенники по-прежнему звонят от имени Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или "Госуслуг". Изменилась лишь цепочка для вывода украденного, пояснили в T-Банке.
Новый прием опасен тем, что жертва может не только потерять деньги, но и невольно вовлечь в мошенничество знакомых.
Эксперты призывают не верить в "безопасные счета" — перевести деньги на такой счет просят только мошенники. Кроме того, следует более внимательно относиться к просьбам знакомых, которые могут оказаться под влиянием злоумышленников. И при любом подозрении нужно звонить в банк по официальному номеру.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Юрист объяснил, чьи вклады проще всего украсть
23 февраля, 02:12
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала