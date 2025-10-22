Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мошенники пытаются обходить банковские блокировки, выводя похищенные деньги через знакомых и друзей жертв, сообщили РИА Новости в Т-Банке.

"В результате объединения усилий банков, IT-компаний, операторов связи и регуляторов мошенникам стало в разы сложнее реализовывать классические схемы с выводом средств с банковского счета. Поэтому они начали искать новые способы для обхода ограничений. Например, с начала осени частота использования схем с вовлечением знакомых жертвы выросла почти на 60 процентов", — рассказали в банке.

То есть если раньше злоумышленники убеждали жертву отправить деньги напрямую на карту подставного человека, то теперь просят сделать это родственника или друга. Таким образом они стараются не привлекать внимания службы безопасности банка.

Но сами схемы обмана не меняются — мошенники по-прежнему звонят от имени Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или "Госуслуг". Изменилась лишь цепочка для вывода украденного, пояснили в T-Банке.

Новый прием опасен тем, что жертва может не только потерять деньги, но и невольно вовлечь в мошенничество знакомых.