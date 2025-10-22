Рейтинг@Mail.ru
Телефонные мошенники начали обманывать россиян на теме отопления - РИА Новости, 22.10.2025
01:54 22.10.2025
Телефонные мошенники начали обманывать россиян на теме отопления
Телефонные мошенники начали связываться с россиянами под предлогом заключения договоров на поставку тепловой энергии, тем самым выманивая их персональные... РИА Новости, 22.10.2025
2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники начали связываться с россиянами под предлогом заключения договоров на поставку тепловой энергии, тем самым выманивая их персональные данные, выяснило РИА Новости.
Телефонные мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками тепловой организации. В ходе диалога злоумышленники убеждают граждан, что им необходимо заключить договор на поставку тепловой энергии.
Для составления договора злоумышленники просят жертву назвать паспортные данные и иную персональную информацию. Имея персональные данные человека, аферисты могут получить доступ к его кредитной истории, информации о работе, а также личному кабинету на "Госуслугах".
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Мошенники используют чат-бот Telegram, замаскированный под "Госуслуги"
