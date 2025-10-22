Телефонные мошенники начали обманывать россиян на теме отопления

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники начали связываться с россиянами под предлогом заключения договоров на поставку тепловой энергии, тем самым выманивая их персональные данные, выяснило РИА Новости.

Телефонные мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками тепловой организации. В ходе диалога злоумышленники убеждают граждан, что им необходимо заключить договор на поставку тепловой энергии.