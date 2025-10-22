https://ria.ru/20251022/moshenniki-2049734839.html
Телефонные мошенники начали обманывать россиян на теме отопления
Телефонные мошенники начали обманывать россиян на теме отопления
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Телефонные мошенники начали связываться с россиянами под предлогом заключения договоров на поставку тепловой энергии, тем самым выманивая их персональные данные, выяснило РИА Новости.
Телефонные мошенники звонят россиянам и представляются сотрудниками тепловой организации. В ходе диалога злоумышленники убеждают граждан, что им необходимо заключить договор на поставку тепловой энергии.
Для составления договора злоумышленники просят жертву назвать паспортные данные и иную персональную информацию. Имея персональные данные человека, аферисты могут получить доступ к его кредитной истории, информации о работе, а также личному кабинету на "Госуслугах".