Бывшие адвокат и юрист Митрошиной признали вину в мошенничестве

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева, которые ранее представляли интересы блогера Александры Митрошиной, признали вину по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Вину признали", - сказал собеседник агентства, добавив, что Митрошина признана потерпевшей.

Он уточнил, что Волхова и Гольцева обещали Митрошиной вычеркнуть ее из "черных списков" Интерпола и администрации президента РФ , блогер же ни в каких списках не состояла. Фигурантки, по его словам, обещали Митрошиной решить вопрос с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, однако блогер сама погасила задолженность и дело было прекращено.

"Когда у Митрошиной заблокировали счет, ее убедили перевести им оставшиеся средства на другие счета, чтобы обезопасить их от блокировки, но деньги ей не вернули, сказав, что они ушли на решение проблем, в том числе, на исключение ее из "черных списков", - заключил собеседник агентства.

Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Волхову и Гольцеву отправили под домашний арест 18 октября, мера пресечения пока не обжалована. Им вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве . Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме.

Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.