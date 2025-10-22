Рейтинг@Mail.ru
Бывшие адвокат и юрист Митрошиной признали вину в мошенничестве - РИА Новости, 22.10.2025
02:35 22.10.2025
Бывшие адвокат и юрист Митрошиной признали вину в мошенничестве
Бывшие адвокат и юрист Митрошиной признали вину в мошенничестве - РИА Новости, 22.10.2025
Бывшие адвокат и юрист Митрошиной признали вину в мошенничестве
Адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева, которые ранее представляли интересы блогера Александры Митрошиной, признали вину по уголовному делу о... РИА Новости, 22.10.2025
происшествия, россия, волхов, москва, александра митрошина, интерпол, следственный комитет россии (ск рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Бывшие адвокат и юрист Митрошиной признали вину в мошенничестве

Фигурантки дела о мошенничестве против блогера Митрошиной признали вину

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександра Митрошина в суде
Александра Митрошина в суде - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александра Митрошина в суде. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева, которые ранее представляли интересы блогера Александры Митрошиной, признали вину по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Вину признали", - сказал собеседник агентства, добавив, что Митрошина признана потерпевшей.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Налоговая инспекция направила в суд заявление о банкротстве Митрошиной
7 октября, 17:15
Он уточнил, что Волхова и Гольцева обещали Митрошиной вычеркнуть ее из "черных списков" Интерпола и администрации президента РФ, блогер же ни в каких списках не состояла. Фигурантки, по его словам, обещали Митрошиной решить вопрос с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, однако блогер сама погасила задолженность и дело было прекращено.
"Когда у Митрошиной заблокировали счет, ее убедили перевести им оставшиеся средства на другие счета, чтобы обезопасить их от блокировки, но деньги ей не вернули, сказав, что они ушли на решение проблем, в том числе, на исключение ее из "черных списков", - заключил собеседник агентства.
Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Волхову и Гольцеву отправили под домашний арест 18 октября, мера пресечения пока не обжалована. Им вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве. Столичный главк СК РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме.
Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами, за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.
Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Суд разрешил Митрошиной сменить адрес проживания
23 августа, 06:26
 
