Бывшие адвокат и юрист Митрошиной признали вину в мошенничестве
Бывшие адвокат и юрист Митрошиной признали вину в мошенничестве - РИА Новости, 22.10.2025
Бывшие адвокат и юрист Митрошиной признали вину в мошенничестве
Адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева, которые ранее представляли интересы блогера Александры Митрошиной, признали вину по уголовному делу о... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T02:35:00+03:00
2025-10-22T02:35:00+03:00
2025-10-22T02:35:00+03:00
происшествия
россия
волхов
москва
александра митрошина
интерпол
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
волхов
москва
2025
Новости
ru-RU
Бывшие адвокат и юрист Митрошиной признали вину в мошенничестве
Фигурантки дела о мошенничестве против блогера Митрошиной признали вину
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Адвокат Алиса Волхова и юрист Ольга Гольцева, которые ранее представляли интересы блогера Александры Митрошиной, признали вину по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Вину признали", - сказал собеседник агентства, добавив, что Митрошина
признана потерпевшей.
Он уточнил, что Волхова
и Гольцева обещали Митрошиной вычеркнуть ее из "черных списков" Интерпола
и администрации президента РФ
, блогер же ни в каких списках не состояла. Фигурантки, по его словам, обещали Митрошиной решить вопрос с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, однако блогер сама погасила задолженность и дело было прекращено.
"Когда у Митрошиной заблокировали счет, ее убедили перевести им оставшиеся средства на другие счета, чтобы обезопасить их от блокировки, но деньги ей не вернули, сказав, что они ушли на решение проблем, в том числе, на исключение ее из "черных списков", - заключил собеседник агентства.
Согласно данным столичного суда, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Волхову и Гольцеву отправили под домашний арест 18 октября, мера пресечения пока не обжалована. Им вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Против Митрошиной возбуждено дело об отмывании денег в особо крупном размере. По версии следствия, она легализовала 127 миллионов рублей, оставшихся после неуплаты налогов, купив недвижимость в Москве
. Столичный главк СК
РФ сообщал, что Митрошина признала вину в полном объеме.
Защита Митрошиной заявляла, что блогер полностью погасила долг перед ФНС
на сумму более 200 миллионов рублей, сотрудничает со следствием и дает подробные показания.
Чертановский суд Москвы 10 марта отправил Митрошину под домашний арест, наложив запреты на пользование интернетом и сотовой связью, общение с привлеченными по делу лицами, за исключением близких родственников. Следствие настаивало на заключении под стражу.