Производство молока в Подмосковье планируют нарастить на 13% к 2030 году

"К 2030 году планируем увеличить производство молока в регионе на 13%. Только за последние 9 лет этот показатель в области вырос на 11%, почти до 700 тысяч тонн в 2024 году. В достижении этой цели делаем ставку на инвестиции. Сегодня в Подмосковье реализуются 13 новых проектов суммарной мощностью 443 тысячи тонн молока в год, что составит около 38,5% от общего планируемого объема", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.