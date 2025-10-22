https://ria.ru/20251022/moloko-2049793440.html
Производство молока в Подмосковье планируют нарастить на 13% к 2030 году
2025-10-22T11:30:00+03:00
2025-10-22T11:30:00+03:00
2025-10-22T11:41:00+03:00
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Производство молока планируют увеличить на 13% в Подмосковье к 2030 году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"К 2030 году планируем увеличить производство молока в регионе на 13%. Только за последние 9 лет этот показатель в области вырос на 11%, почти до 700 тысяч тонн в 2024 году. В достижении этой цели делаем ставку на инвестиции. Сегодня в Подмосковье реализуются 13 новых проектов суммарной мощностью 443 тысячи тонн молока в год, что составит около 38,5% от общего планируемого объема", - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, его слова приводит пресс-служба.
Например, среди ключевых проектов – строительство "Фермы будущего" агрохолдинга "Зеленая Долина", которая будет включать в себя целую эко-систему и рассчитана на более чем 39 тысяч голов скота.
На данный момент отрасль представляет собой комплекс из 76 предприятий, на территориях которых располагается поголовье дойного стада (это более 66 тысяч коров), а количество рабочих мест составляет около 10 тысяч человек.