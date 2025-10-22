Партия коммунистов Молдавии назвала прошедшие выборы недемократичными

КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Лидер фракции Партии коммунистов (ПКРМ) в парламенте Молдавии Диана Караман заявила в среду, что прошедшие парламентские выборы были недемократичными и несвободными, в связи с чем коммунисты не признают легитимность новой власти.
"ПКРМ считает эти выборы недемократичными и несвободными. Мы не признаем легитимности власти, построенной на лжи. И будем бороться за справедливость всеми законными средствами — в парламенте и за его пределами", — сказала Караман, выступая с парламентской трибуны.
По её словам, выборы 28 сентября стали не соревнованием идей, а инсценировкой. "Административный ресурс был режиссёром, подконтрольные СМИ — гримёрами, а запрет на голосование сотен тысяч наших сограждан — сценарием. Запугивание, давление, дискриминация избирателей и злоупотребление властью — вот истинный бюллетень, который 28 сентября вручили гражданам Молдавии", — отметила депутат.
В среду в ходе учредительного заседания парламента Молдавии были сформированы шесть фракций — партии "Действие и солидарность" (ПДС), Партии социалистов (ПСРМ), Партии коммунистов (ПКРМ), блока "Альтернатива", "Нашей партии" и партии "Демократия дома". После формирования фракций депутаты должны будут решить, сколько заместителей будет у спикера, затем определяются составы постоянного бюро парламента и парламентских комиссий.
Создание парламентских фракций фактически является началом процесса выбора премьер-министра и формирования будущего кабмина. Согласно действующему законодательству, после учредительного заседания парламента президент должен начать консультации с каждой из фракций, чтобы обсудить кандидата на пост премьер-министра. Когда все консультации будут завершены, президент Майя Санду подпишет указ о назначении кандидата на пост кабмина.
Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам голосования, партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок - 26, блок "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" - по шесть мест.️
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.