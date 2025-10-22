Партия коммунистов Молдавии назвала прошедшие выборы недемократичными

КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Лидер фракции Партии коммунистов (ПКРМ) в парламенте Молдавии Диана Караман заявила в среду, что прошедшие парламентские выборы были недемократичными и несвободными, в связи с чем коммунисты не признают легитимность новой власти.

"ПКРМ считает эти выборы недемократичными и несвободными. Мы не признаем легитимности власти, построенной на лжи. И будем бороться за справедливость всеми законными средствами — в парламенте и за его пределами", — сказала Караман, выступая с парламентской трибуны.

По её словам, выборы 28 сентября стали не соревнованием идей, а инсценировкой. "Административный ресурс был режиссёром, подконтрольные СМИ — гримёрами, а запрет на голосование сотен тысяч наших сограждан — сценарием. Запугивание, давление, дискриминация избирателей и злоупотребление властью — вот истинный бюллетень, который 28 сентября вручили гражданам Молдавии", — отметила депутат.

В среду в ходе учредительного заседания парламента Молдавии были сформированы шесть фракций — партии "Действие и солидарность" (ПДС), Партии социалистов (ПСРМ), Партии коммунистов (ПКРМ), блока "Альтернатива", " Нашей партии " и партии "Демократия дома". После формирования фракций депутаты должны будут решить, сколько заместителей будет у спикера, затем определяются составы постоянного бюро парламента и парламентских комиссий.

Создание парламентских фракций фактически является началом процесса выбора премьер-министра и формирования будущего кабмина. Согласно действующему законодательству, после учредительного заседания парламента президент должен начать консультации с каждой из фракций, чтобы обсудить кандидата на пост премьер-министра. Когда все консультации будут завершены, президент Майя Санду подпишет указ о назначении кандидата на пост кабмина.

Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам голосования, партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок - 26, блок "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" - по шесть мест.️