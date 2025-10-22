Рейтинг@Mail.ru
Партия коммунистов Молдавии назвала прошедшие выборы недемократичными - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 22.10.2025 (обновлено: 13:55 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/moldaviya-2049830094.html
Партия коммунистов Молдавии назвала прошедшие выборы недемократичными
Партия коммунистов Молдавии назвала прошедшие выборы недемократичными - РИА Новости, 22.10.2025
Партия коммунистов Молдавии назвала прошедшие выборы недемократичными
Лидер фракции Партии коммунистов (ПКРМ) в парламенте Молдавии Диана Караман заявила в среду, что прошедшие парламентские выборы были недемократичными и... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T13:54:00+03:00
2025-10-22T13:55:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
https://ria.ru/20251022/moldaviya-2049817843.html
https://ria.ru/20251021/moldaviya-2049718411.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Партия коммунистов Молдавии назвала прошедшие выборы недемократичными

Партия коммунистов Молдавии заявила о нелегитимности новой власти

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Лидер фракции Партии коммунистов (ПКРМ) в парламенте Молдавии Диана Караман заявила в среду, что прошедшие парламентские выборы были недемократичными и несвободными, в связи с чем коммунисты не признают легитимность новой власти.
"ПКРМ считает эти выборы недемократичными и несвободными. Мы не признаем легитимности власти, построенной на лжи. И будем бороться за справедливость всеми законными средствами — в парламенте и за его пределами", — сказала Караман, выступая с парламентской трибуны.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Представители пяти партий Молдавии объявили о переходе в оппозицию
13:13
По её словам, выборы 28 сентября стали не соревнованием идей, а инсценировкой. "Административный ресурс был режиссёром, подконтрольные СМИ — гримёрами, а запрет на голосование сотен тысяч наших сограждан — сценарием. Запугивание, давление, дискриминация избирателей и злоупотребление властью — вот истинный бюллетень, который 28 сентября вручили гражданам Молдавии", — отметила депутат.
В среду в ходе учредительного заседания парламента Молдавии были сформированы шесть фракций — партии "Действие и солидарность" (ПДС), Партии социалистов (ПСРМ), Партии коммунистов (ПКРМ), блока "Альтернатива", "Нашей партии" и партии "Демократия дома". После формирования фракций депутаты должны будут решить, сколько заместителей будет у спикера, затем определяются составы постоянного бюро парламента и парламентских комиссий.
Создание парламентских фракций фактически является началом процесса выбора премьер-министра и формирования будущего кабмина. Согласно действующему законодательству, после учредительного заседания парламента президент должен начать консультации с каждой из фракций, чтобы обсудить кандидата на пост премьер-министра. Когда все консультации будут завершены, президент Майя Санду подпишет указ о назначении кандидата на пост кабмина.
Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам голосования, партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок - 26, блок "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" - по шесть мест.️
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Экс-премьер Молдавии обвинил правящую партию в "ценовом хаосе"
Вчера, 22:49
 
В миреМолдавияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала