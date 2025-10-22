Рейтинг@Mail.ru
Представители пяти партий Молдавии объявили о переходе в оппозицию
13:13 22.10.2025
Представители пяти партий Молдавии объявили о переходе в оппозицию
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
ренато усатый
в мире, молдавия, кишинев, игорь додон, ренато усатый
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, Ренато Усатый
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Представители пяти прошедших в парламент Молдавии партий заявили, что будут в оппозиции к правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), об этом было объявлено в среду на учредительном заседании парламента 12-го созыва, где формируются фракции и утверждается структура высшего законодательного органа республики.
О переходе в оппозицию объявили лидер Партии социалистов Игорь Додон, глава фракции коммунистов Диана Караман, председатель "Нашей партии" Ренато Усатый, лидер блока "Альтернатива" Гайк Вартанян и руководитель партии "Демократия дома" Василий Костюк. Политики заявили, что их фракции будут выступать против курса действующей власти и намерены добиваться "альтернативной политики, ориентированной на интересы граждан".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Захарова раскритиковала преследования оппозиции в Молдавии
1 октября, 08:26
Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По их итогам, партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок — 26, блок "Альтернатива" — восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" — по шесть мест. Учредительное заседание парламента 12-го созыва проходит в Кишиневе. На нем избранным депутатам были вручены удостоверения, Конституционный суд подтвердил законность выборов, а парламент приступил к формированию фракций, комиссий и руководящих органов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Таубер рассказала, как власти Молдавии пытаются запугать оппозицию
20 октября, 12:00
 
