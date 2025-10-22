Представители пяти партий Молдавии объявили о переходе в оппозицию

КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Представители пяти прошедших в парламент Молдавии партий заявили, что будут в оппозиции к правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), об этом было объявлено в среду на учредительном заседании парламента 12-го созыва, где формируются фракции и утверждается структура высшего законодательного органа республики.