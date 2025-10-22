Рейтинг@Mail.ru
Приднестровье станет приоритетом в политике Молдавии, считает эксперт
13:08 22.10.2025 (обновлено: 13:09 22.10.2025)
Приднестровье станет приоритетом в политике Молдавии, считает эксперт
Приднестровье станет приоритетом в политике Молдавии, считает эксперт
Приднестровье станет приоритетом в политике Молдавии, считает эксперт

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Тема Приднестровья станет приоритетной в политике Кишинева при возможном назначении Александра Мунтяну новым премьер-министром Молдавии, заявил в беседе с РИА Новости экс-глава МИД ПМР, директор Тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников.
Лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил 14 октября, что партия ПДС предложит президенту Молдавии Майе Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. Он охарактеризовал его как экономиста, преподавателя и предпринимателя, получившего образование в США и работавшего во Всемирном банке. В случае одобрения президентом кандидатуры Мунтяну он должен будет представить программу и новую команду парламенту.
"Как бы там ни было, все говорит о том, что проблема урегулирования отношений с Приднестровьем сейчас возвращается в число приоритетов молдавской политики", - сказал Шорников.
Он напомнил, что Мунтяну – предприниматель, которые имеет широкие связи на Украине и в западном бизнес-сообществе. "С Приднестровьем он пока знаком плохо, но наверняка в ближайшее время у него появится полнота представлений о том, как функционирует приднестровская экономика. Важно, что кандидат в премьеры сходу заявил, что Приднестровье можно реинтегрировать экономическими методами. Это значит, что у него уже есть представления о круге решаемых задач и Приднестровье в их число входит", - отметил собеседник агентства.
По его мнению, разумеется, будущий премьер-экономист будет концентрировать свои усилия в первую очередь на исправлении плачевной ситуации в молдавских финансах. "Поскольку его кандидатура, как считают многие наблюдатели, была спущена Кишиневу из Брюсселя, мы вполне можем допустить, что ЕС настоял на назначении своего человека на ключевой пост в стране, чтобы иметь больший контроль за расходованием средств, выделяемых Евросоюзом в форме кредитов", - отметил эксперт.
Он уточнил, что одной из причин устойчивости приднестровской государственности некоторые эксперты называют низкую привлекательность экономической модели Молдавии и относительную эффективность приднестровской экономики. "В последнее время экономические и социальные преимущества Приднестровья стали меркнуть из-за блокадных действий молдавского правительства. Можно допустить, что Мунтяну должен будет усилить эту тенденцию", - отметил эксперт.
"То, что будущий премьер – не силовик можно считать обнадеживающим сигналом, во всяком случае вероятность реализации военных сценариев против ПМР в ближнесрочной перспективе снижается. Однако, также очевидно, что Приднестровью следует готовится к новым попыткам давления со стороны Кишинева в экономической и энергетической сферах", - сказал Шорников. По его мнению, практически все козыри на руках у Кишинева. Молдавия полностью контролирует приднестровский импорт и экспорт, а также способна перекрыть поставки газа в ПМР. "Однако провоцирование Кишиневом гуманитарной катастрофы, как показал газовый кризис в январе 2025 года, только отдаляет Приднестровье от Молдовы и повышает региональную активность Москвы", - отметил эксперт.
Он считает, что Кишиневу поэтому придется действовать несколько тоньше. "Власти Молдавии придется на собственном примере убеждать приднестровцев в преимуществах европейской интеграции и одновременно перекрывать кислород Тирасполю, искусственно удерживая республику в состоянии экономической депрессии. С последним Кишинев вполне справлялся и без Мунтяну, вопрос в том, сможет ли он с его помощью справиться с первой задачей", - подчеркнул Шорников.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Власти Приднестровья не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС. При этом, как указывают в Тирасполе, молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования, а на прошедших 28 сентября парламентских выборах фактически лишили жителей Приднестровья с молдавскими паспортами возможности голосовать, сократив число избирательных участков, а также перекрывая мосты через Днестр якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании.
