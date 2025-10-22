Бывший премьер Молдавии Тарлев объявил о независимом статусе в парламенте

КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Лидер партии "Будущее Молдовы", входившей в Патриотический блок, премьер-министр республики в 2001–2008 годах Василий Тарлев заявил в среду в парламенте, что будет работать в новом составе законодательного собрания как независимый депутат.

Он подчеркнул, что открыт к сотрудничеству "со всеми коллегами, независимо от фракции", если их взгляды совпадают с его позицией "в защиту независимости, суверенитета, территориальной целостности и нейтральности Молдовы".