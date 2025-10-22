Бывший премьер Молдавии Тарлев объявил о независимом статусе в парламенте

КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Лидер партии "Будущее Молдовы", входившей в Патриотический блок, премьер-министр республики в 2001–2008 годах Василий Тарлев заявил в среду в парламенте, что будет работать в новом составе законодательного собрания как независимый депутат.
Ранее председатели Партии социалистов во главе с Игорем Додоном и Партии коммунистов во главе с Владимиром Ворониным заявили о создании собственных парламентских фракций. Эти партии ранее входили в состав Патриотического блока социалистов, коммунистов сердца и будущего Молдовы.
"Будучи председателем партии "Будущее Молдовы", я не имею права вступать во фракцию другой партии. Объявляю свой статус как независимого депутата — независимого депутата партии "Будущее Молдовы", — сказал Тарлев в парламенте.
Он подчеркнул, что открыт к сотрудничеству "со всеми коллегами, независимо от фракции", если их взгляды совпадают с его позицией "в защиту независимости, суверенитета, территориальной целостности и нейтральности Молдовы".
Избранные депутаты в Молдавии в среду впервые собирались на заседание, чтобы выбрать руководство парламента, сформировать фракции и комиссии и дать старт процессу формирования правительства. Парламентские выборы в Молдавии прошли 28 сентября. По итогам голосования, партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов из 101, Патриотический блок - 26, блок "Альтернатива" - восемь, "Наша партия" и "Демократия дома" - по шесть мест.️
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.