https://ria.ru/20251022/mo-2049849381.html
Минобороны показало кадры с пуском ракет в ходе тренировки ядерных сил
Минобороны показало кадры с пуском ракет в ходе тренировки ядерных сил - РИА Новости, 22.10.2025
Минобороны показало кадры с пуском ракет в ходе тренировки ядерных сил
Минобороны РФ показало видео пусков ракет в ходе плановой тренировки стратегических ядерных сил России. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:54:00+03:00
2025-10-22T14:54:00+03:00
2025-10-22T15:45:00+03:00
безопасность
россия
баренцево море
плесецк
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049848125_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_99d19e1dd5911990896088d52b2b86e5.jpg
https://ria.ru/20251022/pusk-2049838764.html
россия
баренцево море
плесецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049848125_155:0:1595:1080_1920x0_80_0_0_212e5fb47efb7c9564b59fbfaae24129.jpg
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Вот так выглядит пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" – видео с тренировки стратегических ядерных сил России публикует Минобороны
2025-10-22T14:54
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, баренцево море, плесецк, владимир путин
Безопасность, Россия, Баренцево море, Плесецк, Владимир Путин
Минобороны показало кадры с пуском ракет в ходе тренировки ядерных сил
Минобороны опубликовало видео с пуском ракет в ходе тренировки ядерных сил