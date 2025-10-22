Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры с пуском ракет в ходе тренировки ядерных сил - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 22.10.2025 (обновлено: 15:45 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/mo-2049849381.html
Минобороны показало кадры с пуском ракет в ходе тренировки ядерных сил
Минобороны показало кадры с пуском ракет в ходе тренировки ядерных сил - РИА Новости, 22.10.2025
Минобороны показало кадры с пуском ракет в ходе тренировки ядерных сил
Минобороны РФ показало видео пусков ракет в ходе плановой тренировки стратегических ядерных сил России. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:54:00+03:00
2025-10-22T15:45:00+03:00
безопасность
россия
баренцево море
плесецк
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049848125_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_99d19e1dd5911990896088d52b2b86e5.jpg
https://ria.ru/20251022/pusk-2049838764.html
россия
баренцево море
плесецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Вот так выглядит пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" – видео с тренировки стратегических ядерных сил России публикует Минобороны
2025-10-22T14:54
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049848125_155:0:1595:1080_1920x0_80_0_0_212e5fb47efb7c9564b59fbfaae24129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, баренцево море, плесецк, владимир путин
Безопасность, Россия, Баренцево море, Плесецк, Владимир Путин
Минобороны показало кадры с пуском ракет в ходе тренировки ядерных сил

Минобороны опубликовало видео с пуском ракет в ходе тренировки ядерных сил

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео пусков ракет в ходе плановой тренировки стратегических ядерных сил России.
Президент РФ Владимир Путин провел плановую тренировку российских стратегических ядерных сил. Был проверен уровень подготовки органов военного управления. Все задачи тренировки выполнены. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной РФ, сообщается на сайте Кремля.
МО РФ опубликовало кадры пусков баллистической ракеты "Синева" с атомного подводного крейсера "Брянск" из акватории Баренцева моря и межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк по полигону "Кура" на Камчатке.
К-117 "Брянск" - атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667БДРМ "Дельфин", входит в состав Северного флота.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
С космодрома Плесецк по полигону "Кура" произвели пуск ракеты "Ярс"
14:25
 
БезопасностьРоссияБаренцево мореПлесецкВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала