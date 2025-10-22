Рейтинг@Mail.ru
12:49 22.10.2025
Генштаб рассказал о социальных гарантиях и компенсациях для резервистов
На резервистов распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные тем, что есть у...
россия
россия
россия
Россия
Генштаб рассказал о социальных гарантиях и компенсациях для резервистов

МО РФ: на резервистов распространяются аналогичные военнослужащим гарантии

© РИА Новости / Илья ПиталевВооруженные силы РФ. Архив
Вооруженные силы РФ. Архив - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Вооруженные силы РФ. Архив . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На резервистов распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные тем, что есть у военнослужащих, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
Брифинг посвящен гражданам, добровольно заключившим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве – резервистам. Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве.
Президент РФ Владимир Путин на праздновании 20-летия международного телеканала RT в Большом театре в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Путин пообщался с участниками СВО, ставшими героями фильмов
17 октября, 20:21
"На них также распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим", - сказал Цимлянский.
По его словам, на время участия резервистов в мероприятиях за ними сохраняются рабочие места, а работодатели продолжают выплачивать средний заработок. В свою очередь Минобороны компенсирует затраченные работодателем денежные средства после завершения сборов.
"В ходе подготовки к выполнению задач резервисты в обязательном порядке проходят обучение по огневой, инженерной и медицинской подготовкам под руководством инструкторов Минобороны России, имеющих боевой опыт, и только после завершения подготовки допускаются к самостоятельному выполнению задач", - сказал Цимлянский.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Москве запустили новую программу поддержки участников СВО
Вчера, 11:28
 
