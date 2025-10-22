Генштаб рассказал о социальных гарантиях и компенсациях для резервистов

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. На резервистов распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные тем, что есть у военнослужащих, заявил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

Брифинг посвящен гражданам, добровольно заключившим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве – резервистам. Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве.

"На них также распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим", - сказал Цимлянский.

По его словам, на время участия резервистов в мероприятиях за ними сохраняются рабочие места, а работодатели продолжают выплачивать средний заработок. В свою очередь Минобороны компенсирует затраченные работодателем денежные средства после завершения сборов.