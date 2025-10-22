В базу "Миротворца" за три дня внесли более 70 детей двух–трех лет

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Более 70 детей двух-трех лет внесены в скандальную украинскую базу "Миротворец" за последние три дня, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.
Ранее в базу были внесены личные данные 13 двухлетних и 11 трехлетних детей. При этом в понедельник в базу была внесена группа из 25 малолетних детей.
В среду вечером список несовершеннолетних, чьи личные данные были опубликованы на скандальном ресурсе, пополнили шесть двухлетних и девятнадцать трехлетних детей.
На сайте указано, что малолетние дети якобы "сознательно нарушили" госграницу Украины.
Всего за три дня в базу были внесены как минимум 74 ребенка в возрасте двух-трех лет.
В заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству говорится, что в базу ресурса вносятся "двухлетние и трехлетние дети", обвиняемые в "российской агрессии" и "нарушении границ Украины". Совет назвал происходящее "вопиющим случаем" и направил официальное письмо Тюрку.
Публикация личных данных несовершеннолетних на "Миротворце" происходит не впервые. Ранее в базу были добавлены профили двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в списке появилась 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова. Кроме того, в разные годы на сайте размещались сведения о четырехлетнем ребенке и еще 13 несовершеннолетних, анкеты которых позднее были удалены, но теперь вновь доступны.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
