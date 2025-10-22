В базу "Миротворца" за три дня внесли более 70 детей двух–трех лет

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Более 70 детей двух-трех лет внесены в скандальную украинскую базу "Миротворец" за последние три дня, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.

Ранее в базу были внесены личные данные 13 двухлетних и 11 трехлетних детей. При этом в понедельник в базу была внесена группа из 25 малолетних детей.

В среду вечером список несовершеннолетних, чьи личные данные были опубликованы на скандальном ресурсе, пополнили шесть двухлетних и девятнадцать трехлетних детей.

На сайте указано, что малолетние дети якобы "сознательно нарушили" госграницу Украины

Всего за три дня в базу были внесены как минимум 74 ребенка в возрасте двух-трех лет.

Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой потребовать от украинских властей исключить данные о детях с сайта "Миротворец".

В заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству говорится, что в базу ресурса вносятся "двухлетние и трехлетние дети", обвиняемые в "российской агрессии" и "нарушении границ Украины". Совет назвал происходящее "вопиющим случаем" и направил официальное письмо Тюрку.

Публикация личных данных несовершеннолетних на "Миротворце" происходит не впервые. Ранее в базу были добавлены профили двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в списке появилась 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова . Кроме того, в разные годы на сайте размещались сведения о четырехлетнем ребенке и еще 13 несовершеннолетних, анкеты которых позднее были удалены, но теперь вновь доступны.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".