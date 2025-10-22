Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали, сколько россиян страдают сахарным диабетом - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/minzdrav-2049768077.html
В Минздраве рассказали, сколько россиян страдают сахарным диабетом
В Минздраве рассказали, сколько россиян страдают сахарным диабетом - РИА Новости, 22.10.2025
В Минздраве рассказали, сколько россиян страдают сахарным диабетом
Около 6 миллионов человек страдают в России сахарным диабетом различных типов, примерно столько же людей в стране со скрытыми формами, сообщил заместитель... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T09:44:00+03:00
2025-10-22T09:44:00+03:00
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767923957_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7dd84da77589fe42ea35d15f4c9c4fa.jpg
https://ria.ru/20250125/diabet-1995423019.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767923957_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_8cd171259d96e982dd9b64362f582e75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
В Минздраве рассказали, сколько россиян страдают сахарным диабетом

Камкин: в России около шести миллионов человек страдают сахарным диабетом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 6 миллионов человек страдают в России сахарным диабетом различных типов, примерно столько же людей в стране со скрытыми формами, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Он отметил, что количество пациентов, страдающих сахарным диабетом, растет из года в год. Это тенденция свойственна не только для России, но и для всего мира.
"У нас сегодня порядка 6 миллионов человек по официальной статистике страдают сахарным диабетом различных типов и примерно такое же количество мы имеем человек со скрытыми формами еще, соответственно, недиагностированными", - сказал Камкин в ходе сессии форума "Национальное здравоохранение".
Замминистра добавил, что сахарный диабет – это одна из болезней, которая была приравнена к неинфекционным эпидемиям. Она достаточно часто манифестирует именно в детском возрасте и требует постоянного сопровождения человека в течение всей жизни, контроля образа жизни, чтобы ее качество не менялось, несмотря на течение заболевания.
Измерение уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Врач назвала первые симптомы сахарного диабета
25 января, 03:09
 
Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала