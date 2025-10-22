https://ria.ru/20251022/minzdrav-2049768077.html
В Минздраве рассказали, сколько россиян страдают сахарным диабетом
В Минздраве рассказали, сколько россиян страдают сахарным диабетом
В Минздраве рассказали, сколько россиян страдают сахарным диабетом
Около 6 миллионов человек страдают в России сахарным диабетом различных типов, примерно столько же людей в стране со скрытыми формами
В Минздраве рассказали, сколько россиян страдают сахарным диабетом
Камкин: в России около шести миллионов человек страдают сахарным диабетом
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 6 миллионов человек страдают в России сахарным диабетом различных типов, примерно столько же людей в стране со скрытыми формами, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Он отметил, что количество пациентов, страдающих сахарным диабетом, растет из года в год. Это тенденция свойственна не только для России
, но и для всего мира.
"У нас сегодня порядка 6 миллионов человек по официальной статистике страдают сахарным диабетом различных типов и примерно такое же количество мы имеем человек со скрытыми формами еще, соответственно, недиагностированными", - сказал Камкин в ходе сессии форума "Национальное здравоохранение".
Замминистра добавил, что сахарный диабет – это одна из болезней, которая была приравнена к неинфекционным эпидемиям. Она достаточно часто манифестирует именно в детском возрасте и требует постоянного сопровождения человека в течение всей жизни, контроля образа жизни, чтобы ее качество не менялось, несмотря на течение заболевания.