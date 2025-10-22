В Минздраве рассказали, сколько россиян страдают сахарным диабетом

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 6 миллионов человек страдают в России сахарным диабетом различных типов, примерно столько же людей в стране со скрытыми формами, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

Он отметил, что количество пациентов, страдающих сахарным диабетом, растет из года в год. Это тенденция свойственна не только для России , но и для всего мира.

"У нас сегодня порядка 6 миллионов человек по официальной статистике страдают сахарным диабетом различных типов и примерно такое же количество мы имеем человек со скрытыми формами еще, соответственно, недиагностированными", - сказал Камкин в ходе сессии форума "Национальное здравоохранение".