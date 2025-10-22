Рейтинг@Mail.ru
В Минтруде рассказали о росте МРОТ в 2026 году - РИА Новости, 22.10.2025
17:05 22.10.2025 (обновлено: 17:06 22.10.2025)
В Минтруде рассказали о росте МРОТ в 2026 году
В Минтруде рассказали о росте МРОТ в 2026 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит величину прожиточного минимума трудоспособного населения на 31,2% в 2026 году, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 22.10.2025
россия, дмитрий платыгин, госдума рф, экономика
Россия, Дмитрий Платыгин, Госдума РФ, Экономика
В Минтруде рассказали о росте МРОТ в 2026 году

МРОТ в 2026 году превысит прожиточный минимум на 31,2 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит величину прожиточного минимума трудоспособного населения на 31,2% в 2026 году, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
"МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%", - сказал Платыгин во время пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что рост МРОТ в 2026 году составит 20,7%, он достигнет 27 093 рублей. Это составляет 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В ГД внесут проект об установлении МРОТ в размере 34 тысячи рублей в месяц
30 апреля, 00:17
 
РоссияДмитрий ПлатыгинГосдума РФЭкономика
 
 
