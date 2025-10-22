https://ria.ru/20251022/mintrud-2049896667.html
В Минтруде рассказали о росте МРОТ в 2026 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит величину прожиточного минимума трудоспособного населения на 31,2% в 2026 году, сообщил заместитель министра...
МРОТ в 2026 году превысит прожиточный минимум на 31,2 процента