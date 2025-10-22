Рейтинг@Mail.ru
12:46 22.10.2025 (обновлено: 13:34 22.10.2025)
Минобороны предложило направлять резервистов на сборы для защиты объектов
Генштаб РФ предупредил о росте угроз атак ВСУ по жилым массивам

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев
Вооруженные силы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Законопроект, подготовленный министерством обороны РФ, предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры - только на территории своего региона, сообщил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов", - сказал Цимлянский.
Военнослужащий: зашедшие по трубе в тыл ВСУ десантники шли группами из-за нехватки кислорода - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Десантникам, прорвавшимся в тыл ВСУ по газопроводу, не хватало кислорода
23 марта, 18:25
По его словам, в целях повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения и иных важных для благополучия граждан объектов принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России.
"Сегодня брифинг посвящен гражданам, добровольно заключившим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве – резервистам. Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве", - сказал Цимлянский.
Он отметил, что важно не путать резервистов с контрактниками – действующими военнослужащими.
"Главное отличие резервистов от контрактников – это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. Резервисты – это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве", - подчеркнул Цимлянский.
Законопроектом уточняются цели использования резервистов – "предусматривается возможность их направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона и противодействия, прежде всего, беспилотникам", добавил он.
"Направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа президента Российской Федерации", - подчеркнул Цимлянский.
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Призывников не будут привлекать к участию в СВО
22 сентября, 12:58
 
