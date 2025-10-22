Минобороны предложило направлять резервистов на сборы для защиты объектов

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Законопроект, подготовленный министерством обороны РФ, предусматривает возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры - только на территории своего региона, сообщил на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

"В связи с участившимися случаями применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов", - сказал Цимлянский.

По его словам, в целях повышения уровня защищенности объектов жизнеобеспечения и иных важных для благополучия граждан объектов принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России

"Сегодня брифинг посвящен гражданам, добровольно заключившим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве – резервистам. Согласно закону о воинской обязанности и военной службе, резервистами являются граждане, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны России о пребывании в резерве", - сказал Цимлянский.

Он отметил, что важно не путать резервистов с контрактниками – действующими военнослужащими.

"Главное отличие резервистов от контрактников – это совмещение гражданами пребывания в резерве с трудовой деятельностью по основному месту работы. Резервист не является военнослужащим и обладает всеми правами гражданских лиц. Резервисты – это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве", - подчеркнул Цимлянский.

Законопроектом уточняются цели использования резервистов – "предусматривается возможность их направления на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры только на территории своего региона и противодействия, прежде всего, беспилотникам", добавил он.