Источник рассказал об оптимизации процессов в Минобороны - РИА Новости, 22.10.2025
11:43 22.10.2025 (обновлено: 11:47 22.10.2025)
Источник рассказал об оптимизации процессов в Минобороны
Министерство обороны РФ начинает у себя оптимизацию административных и хозяйственных процессов, которая приведет к постепенному отказу от бумажных приказов,... РИА Новости, 22.10.2025
2025
Источник рассказал об оптимизации процессов в Минобороны

Минобороны начинает оптимизацию своих административно-хозяйственных процессов

Здание Министерства обороны
Здание Министерства обороны . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министерство обороны РФ начинает у себя оптимизацию административных и хозяйственных процессов, которая приведет к постепенному отказу от бумажных приказов, сообщил РИА Новости источник, близкий к российскому военному ведомству.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов на коллегии МО РФ в декабре 2024 года поручил системно проводить оптимизацию процессов повседневной деятельности Минобороны и создать соответствующую внутреннюю компетенцию.
"Главное — исключить несвойственные и дублирующие функции, чтобы военные могли сосредоточиться на выполнении наиболее значимых задач", — пояснил собеседник агентства.
Сейчас прорабатывается реорганизация документооборота, закупок по гособоронзаказу, предоставления льгот, медицинского обслуживания, военного строительства, ремонта техники и вооружений, выдачи вещевого имущества и другое.
В МО РФ внедрена адаптированная под военную специфику методология анализа и оптимизации процессов, проведено обучение руководящего состава, в том числе заместителей министра обороны, добавил собеседник агентства.
По его словам, вместе с РАНХиГС разработана программа, которую весной нынешнего года уже прошли преподаватели четырех военных вузов: Военного университета имени князя Александра Невского, Военной академии материально-технического обеспечения имени А.В. Хрулева, Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, Краснодарского высшего военного училища имени С.М. Штеменко. А с сентября в указанных вузах началось обучение по этой программе в рамках повышения квалификации. До конца года планируют обучить больше 300 человек, добавил источник.
По решению Белоусова в МО РФ создали департамент повышения эффективности деятельности. Его задача - обеспечить оптимизацию процессов: организовать обучение, создать систему контроля за выполнением планов и обеспечить гибкую коммуникацию между подразделениями, отметил собеседник агентства.
"Речь идет о масштабировании оптимальных решений и совершенствовании процессов за счет получения обратной связи от граждан, военнослужащих, членов их семей, командиров подразделений и воинских частей. Потенциал оптимизации — колоссальный, в основном за счет разнообразия как внутренних, так и внешних процессов", - подчеркнул источник.
Он перечислил пять основных принципов, на основе которых будут внедрены инструменты "бережливого управления", адаптированные под Вооруженные силы РФ. Это сохранение кадров с концентрацией на основных задачах и снижение нагрузки на "заполнение избыточных отчетных документов и организацию многоэтапного итерационного согласования"; приоритет собственных сил — оптимизация опирается на ресурсы Минобороны, а не на внешних консультантов; экономичность — улучшения не требуют дополнительных затрат финансовых, материально-технических или людских ресурсов либо в результате формируется реальная экономия (начиная от бумаги и картриджей и заканчивая экономией строительных материалов); соревновательность - поощрение за улучшение процессов; непрерывность — анализ процессов, в том числе тех, которые однажды уже были улучшены; право на поэтапное достижение цели, которой не достигли с первого раза.
По словам собеседника агентства, процессы описываются с точки зрения "бережливого управления", выявляются проблемы, создаются целевые карты процессов и оценивается эффект оптимизации.
"Задача — найти оптимальное решение, которое не ухудшит положение ни одного из участников процесса при улучшении положения другого", - подчеркнул источник.
