Минфин проработает поправки и предложения ко II чтению проекта бюджета

Минфин РФ проработает озвученные поправки и предложения ко II чтению проекта бюджета РФ на 2026-2028 годы, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 22.10.2025
