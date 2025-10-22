Рейтинг@Mail.ru
Целевые микрозаймы предоставят ростовским аграриям, пострадавшим от ЧС
Ростовская область
Ростовская область
 
18:37 22.10.2025
Целевые микрозаймы предоставят ростовским аграриям, пострадавшим от ЧС
Целевые микрозаймы предоставят ростовским аграриям, пострадавшим от ЧС - РИА Новости, 22.10.2025
Целевые микрозаймы предоставят ростовским аграриям, пострадавшим от ЧС
Программу льготного микрофинансирования "Агрочрезвычайный" запустили в Ростовской области для аграриев, чьи хозяйства пострадали от непогоды, сообщил губернатор РИА Новости, 22.10.2025
Целевые микрозаймы предоставят ростовским аграриям, пострадавшим от ЧС

В Ростовской области предоставят целевые микрозаймы аграриям, пострадавшим от ЧС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Программу льготного микрофинансирования "Агрочрезвычайный" запустили в Ростовской области для аграриев, чьи хозяйства пострадали от непогоды, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Из-за аномальной погоды в текущем году - засухи и майских заморозков - в области пострадало или погибло около 1 миллиона гектаров посевов.
"Понимаю, каково сейчас фермерам, вложившим в землю все силы и средства. Именно поэтому мы запустили специальную программу льготного микрофинансирования "Агрочрезвычайный"", - написал Слюсарь в Telegram-канале. Он уточнил, что это целевые микрозаймы для сельхозтоваропроизводителей, чьи угодья находятся в зоне действующего режима ЧС федерального уровня.
Займы предлагаются до 5 миллионов рублей, срок - до 3 лет, ставка - 1-3% годовых. Средства должны пойти на закупку горюче-смазочных материалов, семян, удобрений, запчастей - того, что необходимо для подготовки к новому сезону и продолжения работы. Для тех, у кого уже есть действующие займы, предусмотрена возможность их реструктуризации.
"Минсельхозпрод области оперативно вышел с этой инициативой и сейчас вместе с районами собирает заявки от аграриев", - отметил губернатор.
Выдачей займов занимается Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства в центрах "Мой бизнес". В 2025 году объем такой поддержки для малого и среднего бизнеса уже превысил 1 миллиард рублей.
