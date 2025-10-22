ООН, 22 окт — РИА Новости. Украина вела или до сих пор ведет разработку компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российской территории, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
«
"Рассматриваем это как прямую угрозу нашей национальной безопасности", — сказал он на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.
Поэтому особенно остро встает необходимость усилий по "универсализации и укреплению" режима Конвенции о запрещении биологического оружия, добавил российский дипломат.
О том, что Россия продолжает фиксировать наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для массового производства токсичных химикатов, в начале октября сообщал постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев сообщал, что в 2024 году в районе Авдеевки обнаружили химическую лабораторию по производству отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты.
В конце августа представитель МИД Мария Захарова заявила об интересе американского экспертного сообщества к теме неконтролируемой военно-биологической деятельности биолабораторий США на Украине, несмотря на отсутствие внятной реакции Штатов на доклады и расследования.
Россия неоднократно привлекала внимание международного сообщества к деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине. Так, в ходе спецоперации вскрылись факты реализации военно-биологических программ Пентагона, отдельные аспекты которых предавало широкой огласке Министерство обороны РФ.
