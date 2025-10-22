Рейтинг@Mail.ru
МИД допустил, что на Украине до сих пор разрабатывают компоненты биооружия
Специальная военная операция на Украине
 
20:08 22.10.2025 (обновлено: 20:59 22.10.2025)
МИД допустил, что на Украине до сих пор разрабатывают компоненты биооружия
МИД допустил, что на Украине до сих пор разрабатывают компоненты биооружия - РИА Новости, 22.10.2025
МИД допустил, что на Украине до сих пор разрабатывают компоненты биооружия
Украина вела или до сих пор ведет разработку компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российской территории, заявил замдиректора... РИА Новости, 22.10.2025
в мире, россия, украина, оон, биологическое оружие, организация по запрещению химического оружия, генеральная ассамблея оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, ООН, Специальная военная операция на Украине, Биологическое оружие, Организация по запрещению химического оружия, Генеральная Ассамблея ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины
МИД допустил, что на Украине до сих пор разрабатывают компоненты биооружия

МИД России: на Украине могут до сих пор разрабатывать компоненты биооружия

© AP Photo / Murad SezerБиолог тестирует образцы ДНК
Биолог тестирует образцы ДНК - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Murad Sezer
Биолог тестирует образцы ДНК. Архивное фото
ООН, 22 окт — РИА Новости. Украина вела или до сих пор ведет разработку компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российской территории, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.
«

"Рассматриваем это как прямую угрозу нашей национальной безопасности", — сказал он на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Аксенов рассказал, что Украина планировала построить биолабораторию в Крыму
15 сентября, 16:53
Поэтому особенно остро встает необходимость усилий по "универсализации и укреплению" режима Конвенции о запрещении биологического оружия, добавил российский дипломат.
О том, что Россия продолжает фиксировать наличие по всей Украине разветвленной сети лабораторий для массового производства токсичных химикатов, в начале октября сообщал постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-майор Алексей Ртищев сообщал, что в 2024 году в районе Авдеевки обнаружили химическую лабораторию по производству отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты.
В конце августа представитель МИД Мария Захарова заявила об интересе американского экспертного сообщества к теме неконтролируемой военно-биологической деятельности биолабораторий США на Украине, несмотря на отсутствие внятной реакции Штатов на доклады и расследования.
Россия неоднократно привлекала внимание международного сообщества к деятельности США за пределами национальной территории, в том числе на Украине. Так, в ходе спецоперации вскрылись факты реализации военно-биологических программ Пентагона, отдельные аспекты которых предавало широкой огласке Министерство обороны РФ.
Президент США Дональд Трамп выступает на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
США возглавят усилия по контролю за биологическим оружием, заявил Трамп
23 сентября, 17:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаООНБиологическое оружиеОрганизация по запрещению химического оружияГенеральная Ассамблея ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
