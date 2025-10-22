МИД допустил, что на Украине до сих пор разрабатывают компоненты биооружия

ООН, 22 окт — РИА Новости. Украина вела или до сих пор ведет разработку компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российской территории, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.