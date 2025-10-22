ШОС и "Росконгресс" подписали Меморандум о взаимопонимании

Подписание Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Фондом Росконгресс

ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и фонд "Росконгресс" в среду подписали Меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент РИА Новости.

Документ подписали генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

"Для нас большая честь сделать этот важный шаг - подписать Меморандум о взаимопонимании с Секретариатом Шанхайской организацией сотрудничества", - заявил на церемонии Стуглев.

Он отметил, что "этот документ открывает новую страницу нашего взаимодействия, выводит его на новый, более высокий уровень".

"Я уверен, что вместе мы сможем реализовать множество значимых взаимовыгодных проектов", - добавил он.