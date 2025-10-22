Рейтинг@Mail.ru
ШОС и "Росконгресс" подписали Меморандум о взаимопонимании
16:32 22.10.2025
ШОС и "Росконгресс" подписали Меморандум о взаимопонимании
ШОС и "Росконгресс" подписали Меморандум о взаимопонимании
Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и фонд "Росконгресс" в среду подписали Меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2025
россия, китай, нурлан ермекбаев, александр стуглев, антон кобяков, шос, фонд "росконгресс"
Россия, Китай, Нурлан Ермекбаев, Александр Стуглев, Антон Кобяков, ШОС, Фонд "Росконгресс"
ШОС и "Росконгресс" подписали Меморандум о взаимопонимании

Секретариат ШОС и фонд "Росконгресс" подписали Меморандум о взаимопонимании

© Фото : Росконгресс Директ/TelegramПодписание Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Фондом Росконгресс
Подписание Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Фондом Росконгресс - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Фото : Росконгресс Директ/Telegram
Подписание Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Фондом Росконгресс
ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и фонд "Росконгресс" в среду подписали Меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписали генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"Для нас большая честь сделать этот важный шаг - подписать Меморандум о взаимопонимании с Секретариатом Шанхайской организацией сотрудничества", - заявил на церемонии Стуглев.
Он отметил, что "этот документ открывает новую страницу нашего взаимодействия, выводит его на новый, более высокий уровень".
"Я уверен, что вместе мы сможем реализовать множество значимых взаимовыгодных проектов", - добавил он.
На церемонии также присутствовали советник президента РФ Антон Кобяков, посол России в Китае Игорь Моргулов и представители государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Росконгресс" стал механизмом реализации потенциала ШОС, заявил Кобяков
Россия Китай Нурлан Ермекбаев Александр Стуглев Антон Кобяков ШОС Фонд "Росконгресс"
 
 
