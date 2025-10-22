Рейтинг@Mail.ru
США устали слушать политические сказки Зеленского, считает Медведчук - РИА Новости, 22.10.2025
09:29 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/medvedchuk-2049765094.html
США устали слушать политические сказки Зеленского, считает Медведчук
Владимир Зеленский после визита в США все больше проваливается в пропасть, которую он готовил другим, Вашингтон устал слушать его политические сказки, считает... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T09:29:00+03:00
2025-10-22T09:29:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:55:2961:1721_1920x0_80_0_0_c13a5e4d467af2741b9ef2ac3fbce292.jpg
https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html
https://ria.ru/20250416/zelenskij-2011545335.html
США устали слушать политические сказки Зеленского, считает Медведчук

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский после визита в США все больше проваливается в пропасть, которую он готовил другим, Вашингтон устал слушать его политические сказки, считает экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме президент США Дональд Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". В субботу канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения Другая Украина Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Медведчук назвал соглашение по ископаемым с США стартом для раздела Украины
28 февраля, 09:54
"Вашингтон устал слушать политические сказки Зеленского. После визита в Вашингтон Зеленский все больше проваливается в пропасть, которую он рыл другим. У Трампа ждали каких-либо мирных предложений и уступок, но нелегитимный привез план войны, поскольку у него ничего другого не было. Поэтому в политике Зеленского все более очевидным становится противоречие: Украине мирное соглашение нужно более чем кому-либо, но ее нелегитимное руководство не в состоянии обеспечить мир своей стране ни при каких условиях", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По его словам, Зеленский еще с начала 2022 года говорит об одном и том же, и план у него не меняется. Он считает, что всем странам нужно подняться и идти войной на Россию, доказывая, что она представляет угрозу всему остальному "цивилизованному" миру. А пока идет эта, якобы, "праведная" война, весь мир должен финансировать его преступный режим, поскольку Зеленский своей некомпетентностью и коррупцией довел экономику страны до дна, а страну превратил в огромное кладбище и концлагерь.
"Вот и вся нехитрая сказка от Зеленского. Все ее слышали, ничего нового не прибавилось. Нелегитимный с этой сказочкой, как с шарманкой, ездит по странам мира и собирает деньги, и сколько не дадут, все будет мало. Наркофюрер недавно снова упрекнул страны НАТО, которые не выделяют деньги на закупку американского оружия для Украины", - добавляет политик.
Медведчук считает, что Украина как государство не способна существовать ни в экономическом, ни в правовом отношении. Зеленский зарабатывает сотни миллиардов долларов на конфликте, а украинский народ его политикой обречен на страдание и уничтожение. Над украинцами открыто издеваются.
"У него (Зеленского – ред.) такие же дебильные европейские союзники, которые готовят вместе с ним очередной "мирный план", где не только совершенно не учтены российские интересы, но и не учтена реальность вообще, ни политическая, ни экономическая, ни военная. Очевидно, они закупаются наркотиками у одного дилера. Все это было бы смешно, если бы пляски этих идиотов не толкали бы мир в третью мировую войну. А вот избежать ее можно только уничтожением преступного режима Зеленского, жертв которого становится с каждым днем больше", - подытожил Медведчук.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Медведчук рассказал о попытке Трампа "продать" Зеленскому утерянные позиции
16 апреля, 12:07
 
