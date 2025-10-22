Медведчук считает, что Украина как государство не способна существовать ни в экономическом, ни в правовом отношении. Зеленский зарабатывает сотни миллиардов долларов на конфликте, а украинский народ его политикой обречен на страдание и уничтожение. Над украинцами открыто издеваются.

"У него (Зеленского – ред.) такие же дебильные европейские союзники, которые готовят вместе с ним очередной "мирный план", где не только совершенно не учтены российские интересы, но и не учтена реальность вообще, ни политическая, ни экономическая, ни военная. Очевидно, они закупаются наркотиками у одного дилера. Все это было бы смешно, если бы пляски этих идиотов не толкали бы мир в третью мировую войну. А вот избежать ее можно только уничтожением преступного режима Зеленского, жертв которого становится с каждым днем больше", - подытожил Медведчук.