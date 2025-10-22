Рейтинг@Mail.ru
Пожар в экопарке в Красноярском крае ликвидировали
14:24 22.10.2025 (обновлено: 14:59 22.10.2025)
Пожар в экопарке в Красноярском крае ликвидировали
Пожар в экопарк-отеле в Красноярском крае удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.10.2025
происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Красноярский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в экопарк-отеле в Красноярском крае. 22 октября 2025
Пожар в экопарк-отеле в Красноярском крае. 22 октября 2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожар в экопарк-отеле в Красноярском крае удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Красноярском крае полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
МЧС опровергло данные о пожаре на Оренбургском газоперерабатывающем заводе
20 октября, 15:24
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
