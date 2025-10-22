https://ria.ru/20251022/mchs-2049838501.html
Пожар в экопарке в Красноярском крае ликвидировали
Пожар в экопарк-отеле в Красноярском крае удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.10.2025
происшествия
красноярский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
россия
Новости
ru-RU
происшествия, красноярский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
