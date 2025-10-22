Рейтинг@Mail.ru
Отец Илона Маска рассказал о впечатлениях от Казани - РИА Новости, 22.10.2025
13:21 22.10.2025
Отец Илона Маска рассказал о впечатлениях от Казани
Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Грэм Маск во время открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана признался, что его впечатлила Казань. РИА Новости, 22.10.2025
казань, илон маск, эррол маск
Казань, Илон Маск, Эррол Маск
Отец Илона Маска Эррол Маск
Отец Илона Маска Эррол Маск
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Отец Илона Маска Эррол Маск. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Грэм Маск во время открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана признался, что его впечатлила Казань.
"Казань меня приятно удивила. Красивое место. Прекрасный, фантастический город. Никогда бы не подумал, что ему тысяча лет. Он так красив, будто его построили вчера. Продолжайте в том же духе", - заявил Маск.
Он подчеркнул, что его особенно впечатлило качество городского планирования, а также сообщил, что настоятельно посоветует своим сыновьям посетить столицу Татарстана.
Ранее ИТ-парк имени Башира Рамеева сообщил, что Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, приехал в Татарстан, где знакомится с ключевыми направлениями развития IT-отрасли республики, говорится в сообщении.
Эррол Маск
Отец Маска сравнил Москву с другими столицами мира
11 июня, 03:16
11 июня, 03:16
 
КазаньИлон МаскЭррол Маск
 
 
