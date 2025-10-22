Отец Илона Маска рассказал о впечатлениях от Казани

КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Грэм Маск во время открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана признался, что его впечатлила Казань.

"Казань меня приятно удивила. Красивое место. Прекрасный, фантастический город. Никогда бы не подумал, что ему тысяча лет. Он так красив, будто его построили вчера. Продолжайте в том же духе", - заявил Маск.