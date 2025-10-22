Рейтинг@Mail.ru
15:22 22.10.2025
Роботы вытеснят людей с рабочих мест, считает Маск
Роботы вытеснят людей с рабочих мест, считает Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем людям работать можно будет по желанию, потому что их вытеснят с рабочих мест искусственный... РИА Новости, 22.10.2025
Роботы вытеснят людей с рабочих мест, считает Маск

Илон Маск заявил, что ИИ и роботы в будущем людей вытеснят с рабочих мест

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем людям работать можно будет по желанию, потому что их вытеснят с рабочих мест искусственный интеллект (ИИ) и роботы.
«

"Искусственный интеллект и роботы займут все рабочие места. Работать можно будет по желанию, к примеру, выращивать свои овощи вместо того, чтобы покупать их в магазине", - написал предприниматель в социальной сети X.

Так Маск ответил на пост американского предпринимателя Джейсона Калаканиса о том, что компания Amazon в будущем заменит автоматизацией 600 тысяч работников.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш 4 июля 2024 года отметил, что искусственный интеллект создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно. Маск 23 декабря прошлого года сказал, что ИИ превзойдет интеллект всех людей к 2030 году.
