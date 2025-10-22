Отец Маска назвал программу RT очень сбалансированной

КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск во время открытой встречи с IТ-сообществом Татарстана заявил, что телеканал RT отличается сбалансированностью программ, в то время как западные СМИ держат своих зрителей за идиотов.