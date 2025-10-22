Рейтинг@Mail.ru
Отец Маска назвал программу RT очень сбалансированной
15:16 22.10.2025
Отец Маска назвал программу RT очень сбалансированной
Отец Маска назвал программу RT очень сбалансированной

КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск во время открытой встречи с IТ-сообществом Татарстана заявил, что телеканал RT отличается сбалансированностью программ, в то время как западные СМИ держат своих зрителей за идиотов.
Во вторник IТ-парк имени Башира Рамеева сообщил, что Эррол Маск приехал в Татарстан, где ознакомился с ключевыми направлениями развития IТ-отрасли республики.
"В последние пару лет телеканал RT обращался ко мне за комментариями… Я считаю, что его программа очень сбалансирована. С другой стороны, CNN, NBC, ABC и BBC подают информацию, как будто считают, что их зрители идиоты", - отметил Маск.
Зрительный зал Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Эррол Маск назвал Большой театр выдающимся
18 октября, 07:58
 
Эррол МаскИлон МаскNBCТелеканал RTВ мире
 
 
