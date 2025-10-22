Рейтинг@Mail.ru
Человеческий ум сильнее искусственного интеллекта, заявил отец Маска - РИА Новости, 22.10.2025
14:44 22.10.2025
Человеческий ум сильнее искусственного интеллекта, заявил отец Маска
Человеческий ум сильнее искусственного интеллекта, заявил отец Маска
Эррол Маск во время открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана заявил, что при принятии решений в бизнесе человеческий ум сильнее искусственного интеллекта... РИА Новости, 22.10.2025
Человеческий ум сильнее искусственного интеллекта, заявил отец Маска

Эррол Маск заявил, что при принятии решений в бизнесе человеческий ум сильнее ИИ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости. Эррол Маск во время открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана заявил, что при принятии решений в бизнесе человеческий ум сильнее искусственного интеллекта (ИИ).
Во вторник ИТ-парк имени Башира Рамеева сообщил, что Эррол Маск приехал в Татарстан, где ознакомился с ключевыми направлениями развития ИТ-отрасли республики.
«
"Возможно, я старомоден, но ИИ не умнее нас. Мы умнее ИИ", - отметил Маск, отвечая на вопрос о перспективах использования этой технологии в кадровой политике в частном секторе.
Он заявил, что скорее обратится за советом к опытным и компетентным консультантам в сфере развития бизнеса, чем к ИИ.
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Илон Маск анонсировал игру, созданную искусственным интеллектом
6 октября, 08:55
 
Эррол МаскИскусственный интеллект (ИИ)В миреРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
