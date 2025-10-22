Рейтинг@Mail.ru
Россия движется вперед и опережает весь мир, заявил отец Маска - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/mask-2049835480.html
Россия движется вперед и опережает весь мир, заявил отец Маска
Россия движется вперед и опережает весь мир, заявил отец Маска - РИА Новости, 22.10.2025
Россия движется вперед и опережает весь мир, заявил отец Маска
Эррол Маск во время открытой встречи с IТ-сообществом Татарстана заявил, что Россия опережает остальной мир и движется вперед, пока прочие страны идут в... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:14:00+03:00
2025-10-22T14:14:00+03:00
россия
эррол маск
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049587753_0:106:3072:1833_1920x0_80_0_0_879538fce049855f7f12cdc267bc7853.jpg
https://ria.ru/20250823/mask-2037106209.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049587753_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d55dc4b2decec2bba51c0b657617e94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эррол маск, илон маск
Россия, Эррол Маск, Илон Маск
Россия движется вперед и опережает весь мир, заявил отец Маска

Эррол Маск заявил, что Россия опережает остальной мир и движется вперед

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкОтец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Отец Илона Маска американский инженер и предприниматель Эррол Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 22 окт – РИА Новости. Эррол Маск во время открытой встречи с IТ-сообществом Татарстана заявил, что Россия опережает остальной мир и движется вперед, пока прочие страны идут в обратном направлении.
«
"Вы опережаете весь мир, и даже об этом не знаете. Остальной мир движется назад, а вы движетесь вперед", - отметил он.
Также Маск заявил, что мир должен знать правду о России, потому что про нее рассказывают много лжи.
Ранее IТ-парк имени Башира Рамеева сообщил, что Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, приехал в Татарстан, где знакомится с ключевыми направлениями развития IT-отрасли республики.
Отец Илона Маска Эррол Маск во время пресс-подхода на Форуме будущего 2050 в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Отец Маска высказался о россиянах
23 августа, 03:08
 
РоссияЭррол МаскИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала