Отец Маска назвал чудом то, что Россия спасла мир во Второй мировой войне

КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск во время открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана заявил, что считает чудом то, что Россия спасла мир во Вторую мировую войну.

"Людей можно довести до отчаяния. Так было в вашей удивительной стране в годы Второй мировой войны. То, что вы сделали, стало чудом. Чудом, которое спасло мир", - сказал Маск, рассуждая об отчаянии как факторе, который направляет людей к цели.