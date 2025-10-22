Рейтинг@Mail.ru
Отец Маска назвал чудом то, что Россия спасла мир во Второй мировой войне
14:13 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/mask-2049834938.html
Отец Маска назвал чудом то, что Россия спасла мир во Второй мировой войне
Отец Маска назвал чудом то, что Россия спасла мир во Второй мировой войне

Отец Илона Маска Эррол Маск
Отец Илона Маска Эррол Маск
Отец Илона Маска Эррол Маск. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск во время открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана заявил, что считает чудом то, что Россия спасла мир во Вторую мировую войну.
Во вторник ИТ-парк имени Башира Рамеева сообщил, что Эррол Маск приехал в Татарстан, где ознакомился с ключевыми направлениями развития ИТ-отрасли республики.
"Людей можно довести до отчаяния. Так было в вашей удивительной стране в годы Второй мировой войны. То, что вы сделали, стало чудом. Чудом, которое спасло мир", - сказал Маск, рассуждая об отчаянии как факторе, который направляет людей к цели.
Отец Илона Маска сравнил Москву с Вашингтоном и Лондоном
