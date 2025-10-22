https://ria.ru/20251022/mask-2049834938.html
Отец Маска назвал чудом то, что Россия спасла мир во Второй мировой войне
КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск во время открытой встречи с ИТ-сообществом Татарстана заявил, что считает чудом то, что Россия спасла мир во Вторую мировую войну.
Во вторник ИТ-парк имени Башира Рамеева сообщил, что Эррол Маск
приехал в Татарстан, где ознакомился с ключевыми направлениями развития ИТ-отрасли республики.
"Людей можно довести до отчаяния. Так было в вашей удивительной стране в годы Второй мировой войны. То, что вы сделали, стало чудом. Чудом, которое спасло мир", - сказал Маск, рассуждая об отчаянии как факторе, который направляет людей к цели.