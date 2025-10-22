Рейтинг@Mail.ru
Число пользователей "Сферума" в МAX превысило десять миллионов человек - РИА Новости, 22.10.2025
15:03 22.10.2025
Число пользователей "Сферума" в МAX превысило десять миллионов человек
Число пользователей образовательного пространства "Сферум" в национальном мессенджере Max превысило 10 миллионов человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 22.10.2025
Новости
Число пользователей "Сферума" в МAX превысило десять миллионов человек

Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Число пользователей образовательного пространства "Сферум" в национальном мессенджере Max превысило 10 миллионов человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.
"Образовательным пространством "Сферум" в национальном мессенджере Max пользуются более 10 миллионов педагогов, учащихся и их родителей. В августе сервис поэтапно запускался в шести пилотных регионах, а в октябре стал доступен для пользователей по всей России", - рассказали в пресс-службе.
Согласно сообщению, еженедельная аудитория "Сферума" в Мax достигает 6 миллионов пользователей, каждый день сервисами образовательного пространства пользуются 3 миллиона человек.
В пресс-службе уточнили, что в национальном мессенджере представлены основные функции "Сферума", такие как чаты, видеозвонки, интерактивная доска для совместного изучения материалов, сервисы "Сбор файлов" и "Помощник ученика", чат-бот "Пушкинская карта".
Пользователям "Сферума" также доступны учебные материалы ФГИС "Моя школа" и приложение "Госуслуги Моя школа" с оценками, школьным расписанием и домашним заданием. Благодаря сервису "Справка в школу" можно оперативно получать и отправлять заявления, например, об отсутствии ребенка в школе.
"Особый акцент сделан на безопасности. В "Сферуме" в Max для пользователей с ролью "учащийся" по умолчанию работает "Безопасный режим". Это повышает защищенность коммуникаций по учебе, поддерживая комфортную среду для детского общения", - сообщили в пресс-службе.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивать национальный мессенджер на базе Max будет "дочка" VK - "Коммуникационная платформа".
