Макрон потребовал усилить меры безопасности Лувра
Макрон потребовал усилить меры безопасности Лувра - РИА Новости, 22.10.2025
Макрон потребовал усилить меры безопасности Лувра
22.10.2025
ПАРИЖ, 22 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал ускорить принятие мер по усилению безопасности парижского музея Лувр после его ограбления, заявила в среду официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
– ред.) также сообщил, что принимались меры по обеспечению безопасности Лувра, и он потребовал ускорение этих мер. Предложения по ускорению ожидаются на следующей неделе", - сказала она по итогам совета министров. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Брежон добавила, что ведется административное и судебное расследование, которые позволят "пролить свет на произошедшее".
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
По данным прокуратуры, ограбление было совершено всего за четыре минуты группой из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в Лувр. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой". Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.