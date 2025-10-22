Рейтинг@Mail.ru
Макрон потребовал усилить меры безопасности Лувра - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 22.10.2025 (обновлено: 14:34 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/makron-2049842155.html
Макрон потребовал усилить меры безопасности Лувра
Макрон потребовал усилить меры безопасности Лувра - РИА Новости, 22.10.2025
Макрон потребовал усилить меры безопасности Лувра
Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал ускорить принятие мер по усилению безопасности парижского музея Лувр после его ограбления, заявила в среду... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T14:33:00+03:00
2025-10-22T14:34:00+03:00
в мире
франция
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974093856_0:475:2796:2048_1920x0_80_0_0_9240e022a915684d5c048b500a4c9858.jpg
https://ria.ru/20251022/muzey-2049828250.html
https://ria.ru/20251022/obyavleniya-2049823387.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974093856_162:393:2368:2048_1920x0_80_0_0_16133849eec52610b45801745090a4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Макрон потребовал усилить меры безопасности Лувра

Макрон потребовал ускорить меры по усилению безопасности Лувра

© AP Photo / Benoit TessierЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 22 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал ускорить принятие мер по усилению безопасности парижского музея Лувр после его ограбления, заявила в среду официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
"Он (Макрон – ред.) также сообщил, что принимались меры по обеспечению безопасности Лувра, и он потребовал ускорение этих мер. Предложения по ускорению ожидаются на следующей неделе", - сказала она по итогам совета министров. Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
Музей Дом просвещения Дени Дидро во Франции - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Во Франции ограбили еще один музей в ночь после кражи в Лувре
13:49
Брежон добавила, что ведется административное и судебное расследование, которые позволят "пролить свет на произошедшее".
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
По данным прокуратуры, ограбление было совершено всего за четыре минуты группой из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в Лувр. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой". Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Французские военные у здания Лувра в Париже - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Во Франции появились фейковые объявления с украденными из Лувра украшениями
13:38
 
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала