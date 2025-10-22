Рейтинг@Mail.ru
Счетная палата Франции обнародует отчет о безопасности Лувра - РИА Новости, 22.10.2025
17:43 22.10.2025
Счетная палата Франции обнародует отчет о безопасности Лувра
Счетная палата Франции обнародует отчет о безопасности Лувра - РИА Новости, 22.10.2025
Счетная палата Франции обнародует отчет о безопасности Лувра
Счетная палата Франции в течение двух недель опубликует отчет, в котором в том числе будет говориться о недостаточной безопасности Лувра и задержках в... РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T17:43:00+03:00
2025-10-22T17:43:00+03:00
в мире
франция
пьер московиси
лувр
франция
в мире, франция, пьер московиси, лувр
В мире, Франция, Пьер Московиси, Лувр
Счетная палата Франции обнародует отчет о безопасности Лувра

Счетная палата Франции опубликует отчет о недостаточной безопасности Лувра

© AP Photo / Emma Da SilvaСтеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона
ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Счетная палата Франции в течение двух недель опубликует отчет, в котором в том числе будет говориться о недостаточной безопасности Лувра и задержках в модернизации его охранных систем, заявил в среду председатель органа Пьер Московиси.
Ранее газета Figaro сообщила, что Счетная палата Франции готовила к публикации в декабре неудобный для властей и руководства музея отчет о неудовлетворительных сроках модернизации систем безопасности Лувра.
"Я смогу обнародовать его в течение двух недель… Это более глобальный отчет, в котором говорится не только о безопасности, совсем нет. Безопасность - это одна из глав", - сказал Московиси в эфире радиостанции RTL.
По его словам, власти знали о пробелах в охране Лувра, а данные в отчете не станут для них открытием, поскольку Счетная палата составляет документы на основе имеющейся информации.
"По определению оно (правительство - ред.) это знает... Возможно, мы не полностью осознавали то, что происходило. Возможно, не полностью осознавали масштаб проблемы, но да, мы знали, что происходит", - добавил Московиси.
Он также отметил, что предварительный отчет был направлен в соответствующие органы заранее.
Председатель Счетной палаты при этом выразил мнение, что проблема с обеспечением безопасности Лувра не связана с нехваткой финансирования, поскольку у музея достаточно средств.
По информации Figaro, документ Счетной палаты содержит критику в адрес "постоянных переносов генерального плана модернизации охранного оборудования", из-за которых новые камеры наблюдения ставились только при реконструкциях залов. По этой причине залы для временных выставок оказались оснащены камерами гораздо лучше, нежели значительная часть залов с постоянной экспозицией.
С конца 2000-х годов в Лувре планировали обновить свою устаревшую техническую аппаратуру, для чего при разных директорах музея разработали пять генеральных планов по замене ряда систем, в том числе пожарной безопасности, охраны и ограничения доступа в музейные помещения, пишет газета. Реализация этих преобразований затягивалась из-за чрезвычайно долгих экспертиз, сообщает Figaro со ссылкой на документ.
Помимо этого, в документе отмечается и недостаточное финансирование для срочных работ, особенно на фоне ускорившихся темпов устаревания технического оборудования в результате роста посещаемости музея.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
По данным прокуратуры, ограбление было совершено всего за четыре минуты группой из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в Лувр. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой". Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
В миреФранцияПьер МосковисиЛувр
 
 
