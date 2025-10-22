Рейтинг@Mail.ru
Лувр открыли для посетителей после ограбления
10:17 22.10.2025
Лувр открыли для посетителей после ограбления
Лувр открыли для посетителей после ограбления - РИА Новости, 22.10.2025
Лувр открыли для посетителей после ограбления
Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей спустя два дня после громкой кражи ювелирных изделий, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2025
франция
париж
франция, париж
Франция, Париж
Лувр открыли для посетителей после ограбления

Лувр открыли для посетителей через два дня после ограбления

ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей спустя два дня после громкой кражи ювелирных изделий, передает корреспондент РИА Новости.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц. Первоначально Лувр планировали открыть в понедельник, однако после часа работы дирекция музея вдруг приняла решение закрыть его для посетителей, а по вторникам там выходной день. В среду территория музея снова открыта для посетителей. Уже в 8.30 (9.30 мск) у входа в здание собралась очередь из не менее чем 100 человек, ожидающих открытия в 9.00 (10.00 мск).
"По плану музей должен быть открыт сегодня. Только зал, где произошло ограбление, будет закрыт", - сказала РИА Новости сотрудница Лувра, отвечающая за пропуск посетителей.
Другой сотрудник музея отметил, что не знает, будет ли музей работать в среду в обычном режиме.
"Мы ждем дополнительных указаний от дирекции", - ответил сотрудник на вопрос корреспондента.
Министерство культуры Франции 19 октября объявило о восьми украденных из Лувра украшениях, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши.
Прокуратура Парижа рассматривает две основных рабочих версии ограбления: драгоценности могли украсть по заказу или для отмывания денег, сообщила прокурор французской столицы Лор Бекко. Как уточнила Бекко, версия о возможном иностранном следе в этом ограблении "не является приоритетной".
Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Франция Париж
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
