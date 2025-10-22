Лолита рассказала, как чуть не стала жертвой мошенников

Однако, как уточнила Лолита, все обошлось: рядом с ней были знающие люди, которые поменяли все пароли и коды доступа.

"Я приехала в "Госуслуги", сделала запрет на все имущество, на все кредиты. Слушайте, не ждите, люди, пожалуйста, все бывает, (сделайте запрет - ред.). Хвала "Госуслугам"! Такие классные женщины здесь работают, я получила удовольствие. Ну, что вам сказать? Ну, Милявская - дура, с первого раза код отдала, со второго - (нет - ред.)", - добавила певица.