Рейтинг@Mail.ru
Лолита рассказала, как чуть не стала жертвой мошенников - РИА Новости, 22.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:27 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/lolita-2049792776.html
Лолита рассказала, как чуть не стала жертвой мошенников
Лолита рассказала, как чуть не стала жертвой мошенников - РИА Новости, 22.10.2025
Лолита рассказала, как чуть не стала жертвой мошенников
Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала, что чуть не стала жертвой мошенников, преступники представились сотрудниками транспортной компании. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T11:27:00+03:00
2025-10-22T11:27:00+03:00
культура
лолита милявская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792438357_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_377b9140ce0409c4c9cc61f3e0afbbb5.jpg
https://ria.ru/20250824/pevitsa-2037292581.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792438357_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7f47268c72625a047af52845c9fc8394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лолита милявская
Культура, Лолита Милявская
Лолита рассказала, как чуть не стала жертвой мошенников

На Лолиту напали мошенники, представившись сотрудниками транспортной компании

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛолита Милявская
Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Лолита Милявская. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала, что чуть не стала жертвой мошенников, преступники представились сотрудниками транспортной компании.
"Еду сегодня к зубному врачу. Звонок - написано "Транспортная компания". А у меня доставка двух микрофонов должна быть. Я думаю: "О, круто!". Они говорят: "Сейчас вот привезем". Я говорю: "Я вообще-то отъехала, оставьте в подъезде". Они говорят: "Вы код нам дайте" - и я тут же код, не глядя, отдаю и слышу фразу: "О, Милявская - дура, с первого раза код отдала". Я понимаю, что приплыла", - сказала она на видео, опубликованном в ее Telegram-канале.
Однако, как уточнила Лолита, все обошлось: рядом с ней были знающие люди, которые поменяли все пароли и коды доступа.
"Я приехала в "Госуслуги", сделала запрет на все имущество, на все кредиты. Слушайте, не ждите, люди, пожалуйста, все бывает, (сделайте запрет - ред.). Хвала "Госуслугам"! Такие классные женщины здесь работают, я получила удовольствие. Ну, что вам сказать? Ну, Милявская - дура, с первого раза код отдала, со второго - (нет - ред.)", - добавила певица.
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Лолита убежала в слезах с концерта в Казани
24 августа, 15:06
 
КультураЛолита Милявская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала