Литва возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией
Литва возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией - РИА Новости, 22.10.2025
Литва возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией
Литва возобновила пропуск транспорта через автодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-22T09:29:00+03:00
2025-10-22T09:29:00+03:00
2025-10-22T09:29:00+03:00
в мире
белоруссия
литва
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422370_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_1f6ad123d567ffac637aae4beb37b845.jpg
белоруссия
литва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930422370_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_a6d91556f91a20f2cf56e7891acb6e5d.jpg
Литва возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией
Литва возобновила пропуск транспорта через пункты на границе с Белоруссией
МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Литва возобновила пропуск транспорта через автодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.
В настоящее время на границе Литвы
с Белоруссией
функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Государственный таможенный комитет Белоруссии ранее сообщал, что ночью Литва закрыла движение транспорта в этих двух функционирующих пунктах пропуска на общей границе.
"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
комитета.
Отмечается, что очереди перед указанными пунктами пропуска на выезд из Белоруссии увеличились незначительно и составляют по легковому транспорту всего 40 автомобилей, по грузовому — 1510 большегрузов, автобусов — 3.
В погранкомитете обратили внимание, что Литва в ночь с 21 на 22 октября без предварительного уведомления временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска на границе с Белоруссией.
Ранее в Белоруссии неоднократно отмечали, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС
сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.