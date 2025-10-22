Рейтинг@Mail.ru
09:29 22.10.2025
Литва возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией
Литва возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией
Литва возобновила пропуск транспорта через автодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет. РИА Новости, 22.10.2025
Литва возобновила пропуск транспорта на границе с Белоруссией

Литва возобновила пропуск транспорта через пункты на границе с Белоруссией

Вид на на контрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе
Вид на на контрольно-пропускной пункт "Котловка" на белорусско-литовской границе. Архивное фото
МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Литва возобновила пропуск транспорта через автодорожные пункты пропуска на границе с Белоруссией, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.
В настоящее время на границе Литвы с Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Государственный таможенный комитет Белоруссии ранее сообщал, что ночью Литва закрыла движение транспорта в этих двух функционирующих пунктах пропуска на общей границе.
"По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Отмечается, что очереди перед указанными пунктами пропуска на выезд из Белоруссии увеличились незначительно и составляют по легковому транспорту всего 40 автомобилей, по грузовому — 1510 большегрузов, автобусов — 3.
В погранкомитете обратили внимание, что Литва в ночь с 21 на 22 октября без предварительного уведомления временно прекращала оформление следующего в обоих направлениях через границу транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска на границе с Белоруссией.
Ранее в Белоруссии неоднократно отмечали, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли практически все пункты пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин.
