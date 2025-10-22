Литва закрыла движение транспорта в двух функционирующих пунктах пропуска на границе с Белоруссией

Литва закрыла движение транспорта в двух функционирующих пунктах пропуска на границе с Белоруссией

Литва закрыла движение транспорта на границе с Белоруссией

МИНСК, 22 окт - РИА Новости. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что Литва закрыла движение транспорта в двух функционирующих пунктах пропуска на общей границе.

В настоящее время на границе Литвы Белоруссией функционируют два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся - "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

"Этой ночью Литва закрыла движение: с 3.00 (совпадает с мск) пункт пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Бенякони") и с 5.00 через пункт пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог")", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что сейчас в электронной очереди на выезд из Белоруссии указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1500 грузовиков.

"Белорусская таможня мониторит ситуацию на границе, об изменениях в сложившейся ситуации будет сообщаться", - говорится в сообщении.