В Минздраве заявили о снижении в России одногодичной летальности от рака - РИА Новости, 22.10.2025
19:59 22.10.2025 (обновлено: 21:39 22.10.2025)
В Минздраве заявили о снижении в России одногодичной летальности от рака
В Минздраве заявили о снижении в России одногодичной летальности от рака
Одногодичная летальность от онкологических заболеваний снизилась в России на 22,1%, сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений... РИА Новости, 22.10.2025
2025
Новости
В Минздраве заявили о снижении в России одногодичной летальности от рака

Одногодичная летальность от онкологических заболеваний в РФ снизилась на 22,1%

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Одногодичная летальность от онкологических заболеваний снизилась в России на 22,1%, сообщил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Евгений Камкин.
«
"На сегодня на 22,1% снизилась одногодичная летальность, действительно, показатель, значимый для нас. На 10,5% увеличилась доля пациентов, живущих пять и более лет после установления диагноза", - сказал Камкин в ходе сессии конгресса "Национальное здравоохранение".
Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит 22–23 октября в Москве на площадке национального центра "Россия".
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Онколог рассказал о показателе выявления рака на ранних стадиях в России
16 сентября, 16:39
16 сентября, 16:39
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
