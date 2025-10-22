В Минздраве заявили о снижении в России одногодичной летальности от рака

«

"На сегодня на 22,1% снизилась одногодичная летальность, действительно, показатель, значимый для нас. На 10,5% увеличилась доля пациентов, живущих пять и более лет после установления диагноза", - сказал Камкин в ходе сессии конгресса "Национальное здравоохранение".