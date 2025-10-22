Рейтинг@Mail.ru
13:41 22.10.2025 (обновлено: 13:55 22.10.2025)
https://ria.ru/20251022/lavrov-2049824924.html
Лавров рассказал об итогах переговоров с главой МИД Казахстана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удовлетворен итогами переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым. РИА Новости, 22.10.2025
Лавров рассказал об итогах переговоров с главой МИД Казахстана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 22 октября 2025
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев и министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 22 октября 2025
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что удовлетворен итогами переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.
"В целом мы удовлетворены итогами переговоров, условились и далее поддерживать активный доверительный диалог", - сказал министр по итогам встречи в Москве в среду.
