Захарова предположила, кому выгоден инфобалаган по встрече Лаврова и Рубио
Захарова предположила, кому выгоден инфобалаган по встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 22.10.2025
Захарова предположила, кому выгоден инфобалаган по встрече Лаврова и Рубио
Информационная грязь в СМИ вокруг возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может быть направлена на поддержку Владимира... РИА Новости, 22.10.2025
Захарова предположила, кому выгоден инфобалаган по встрече Лаврова и Рубио
Захарова: инфобалаган СМИ вокруг встречи Лаврова и Рубио поддерживает Зеленского
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Информационная грязь в СМИ вокруг возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может быть направлена на поддержку Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одна из моих версий заключается в том, что вся история с инфобалаганом — вбросы, сами себя корректируют, сами себя подтверждают, а потом опровергают, — очень может быть, чтобы каким-то образом опять информационно поддержать Зеленского", — сказала Захарова в эфире радио
Sputnik.
Она отметила, что Зеленский
из Вашингтона
вернулся "не со щитом, а на щите" и без традиционно бравурных настроений. Кроме того, ему "нечем хвалиться" на фронте, да и мир признает его "конченную террористическую сущность".
"В этом состоянии, возможно, вся эта информационная кампания нужна для того, чтобы его поддержать… Для того, чтобы хоть как-то ему подкинуть какой-то соломки, для этого этой партии войны нужна информационная грязь… Для того, чтобы на внутриукраинском информационном поле ему было за что зацепиться", — добавила дипломат.
Однако, по мнению Захаровой
, цепляться там уже не за что, так как внутренняя киевская гоп-компания передралась и перекусалась. "Это не полемические дебаты, это чудовищная ненависть и страх, которые они испытывают по отношению друг к другу", - полагает она.
Дипломат подчеркнула, что когда будет установочная информация о возможной встрече Лаврова
и Рубио
, Москва
обязательно с ней поделится.