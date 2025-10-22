Рейтинг@Mail.ru
Захарова предположила, кому выгоден инфобалаган по встрече Лаврова и Рубио
09:24 22.10.2025
https://ria.ru/20251022/lavrov-2049764654.html
Захарова предположила, кому выгоден инфобалаган по встрече Лаврова и Рубио
2025-10-22T09:24:00+03:00
2025-10-22T09:24:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
москва
владимир зеленский
мария захарова
сергей лавров
вашингтон (штат)
москва
в мире, вашингтон (штат), москва, владимир зеленский, мария захарова, сергей лавров
В мире, Вашингтон (штат), Москва, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Сергей Лавров
Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Информационная грязь в СМИ вокруг возможной встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио может быть направлена на поддержку Владимира Зеленского, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одна из моих версий заключается в том, что вся история с инфобалаганом — вбросы, сами себя корректируют, сами себя подтверждают, а потом опровергают, — очень может быть, чтобы каким-то образом опять информационно поддержать Зеленского", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Захарова отреагировала на сообщения западных СМИ о встрече Лаврова и Рубио
Вчера, 11:19
Она отметила, что Зеленский из Вашингтона вернулся "не со щитом, а на щите" и без традиционно бравурных настроений. Кроме того, ему "нечем хвалиться" на фронте, да и мир признает его "конченную террористическую сущность".
"В этом состоянии, возможно, вся эта информационная кампания нужна для того, чтобы его поддержать… Для того, чтобы хоть как-то ему подкинуть какой-то соломки, для этого этой партии войны нужна информационная грязь… Для того, чтобы на внутриукраинском информационном поле ему было за что зацепиться", — добавила дипломат.
Однако, по мнению Захаровой, цепляться там уже не за что, так как внутренняя киевская гоп-компания передралась и перекусалась. "Это не полемические дебаты, это чудовищная ненависть и страх, которые они испытывают по отношению друг к другу", - полагает она.
Дипломат подчеркнула, что когда будет установочная информация о возможной встрече Лаврова и Рубио, Москва обязательно с ней поделится.
Лавров и Рубио продолжат контакты, пишет WSJ
Вчера, 20:44
 
В миреВашингтон (штат)МоскваВладимир ЗеленскийМария ЗахароваСергей Лавров
 
 
