У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 22.10.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в среду у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 22.10.2025
